據勞動部統計，截至今年8月底為止，共有937萬餘人通過技術士證考試，其中部分持有證照者未在相關產業工作，勞動部近日預告修正「技術士技能檢定及發證辦法」，未來勞動部可依相關部會請求，於其執行法定職務必要範圍內，提供技術士名冊等相關資料。

勞動部表示，辦理各職類技能檢定係配合各部會基於所轄產業政策及從業人員管理需求推動，外界高度期待政府厚植產業人才，各部會希望掌握所轄產業技術人才人力供給概況需求，如工委員或內政部為提升工程品質、強化施工水準，督促營造產業落實聘僱專業技術人員等需求，以利其協助轄下產業擴增人力規劃與運用。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長謝青雲表示，如近年傳出營造業及長照產業缺工，又以有技術的中階技術人才最缺，經勾稽後發現，持有營造相關證照未在就業人數有3000多人，透過詢問後有100餘人有從事營造工作意願後，再把名單提供給工程會，照服員也比照辦理，未來會在報名技術士證上，新增是否有意願協助就業，讓報考者勾選。