快速成長的中國電子遊戲正在逐步佔據全球遊戲市場，美國分析人士擔憂，中國遊戲公司獲取的外國玩家的數據可能被中國政府利用。美商務商長警告，中國對外國玩家數據的惡意使用將影響美國國家安全，她同時特別點名大陸騰訊公司的遊戲最具威脅性。

《美國之音》報導說，蘋果公司應用程式商店遊戲區在「大逃殺」類手機遊戲中，最受歡迎的是一款名為PUBG Moblie（中文版名「絕地求生：刺激戰場」）的遊戲，但許多美國玩家並不知道這款從韓國同名電腦遊戲移植到手機平台的遊戲出品商是中國的騰訊公司。騰訊近年在手遊市場攻城掠地，已經引起美政府的注意。

美商務部長吉娜．雷蒙多（Gina Raimondo）近日在一場座談會上點名騰訊公司，她說：「如果美國軍人手機上的遊戲不是美國供應商提供的，這可能意味著中國可以透過手機上的GPS功能知道這些美軍的位置。」

華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的技術和國家安全項目主任拉塞爾（Martijn Rasser）亦指出，每部手機本質上都是一個追蹤信號的設備。第3方應用程序可以在用戶不知道的情況下收集和傳遞各種訊息。」

報導指出，中國2017年出台《網絡安全法》要求企業將數據存儲在中國境內，並要求企業配合政府涉及國家安全和犯罪調查，交出與國家安全相關的數據。

從2011年收購美國電遊商拳頭遊戲（Riot Games）開始，騰訊的全球擴張使其成為世界上最大的電子遊戲公司之一。騰訊今年以來幾乎沒有在大陸投資，但在海外進行了27筆價值約30億美元的交易。

報導說，騰訊擴展海外市場的部分原因是大陸市場陷入停滯，但它旗下的產品也被發現私自安裝類似間諜軟件的反作弊軟體，無論用戶是否打開遊戲，軟體都會監控所有用戶活動。荷蘭的網路安全組織也表示，騰訊的微信、QQ等6個聊天平台有數億條對話內容被導入了中國公安使用的大型數據庫，這個數據庫存儲著10億微信對話、對話者GPS定位與用戶身份訊息。

熟知遊戲產業的NK News網站編輯奧利弗·賈（Oliver Jia）表示，所有像TikTok這樣的中國應用程式都涉及到用戶信息，無法保證這些信息流向何處。信息都在中國公司手中，美國政府幾乎無法去控制，因此需要讓美國用戶瞭解到哪些遊戲是由中國出品的。

美國公民自由聯盟（ACLU）言論隱私與技術項目高級技術專家吉爾莫（Daniel Kahn Gillmor）則認為，對手機遊戲app安全性的關注應不僅是遊戲，也不僅僅是中國公司的問題，這對整個應用程序生態系統來說都是如此。

報導表示，美國監管部門一直在對騰訊公司進行調查，包括股權收購案以及對個人數據處理的情況，以判定是否威脅美國國家安全。數據隱私問題專家卡沃基安說，無論美國政府是否對中國手機遊戲加以限制，會有越來越多的人出於安全和隱私考量將其卸載，「用戶可能會自己主動退出，因為他們不想被追蹤，也不想被監視。」