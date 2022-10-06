美國職籃2022-23球季即將於10/19開打，今年暑假各隊極力補強戰力，也有不少球星傷癒復出，究竟新球季各隊戰力是否會重新洗牌呢？讓我們按照組別盤點一下東區各隊的實力吧！

大西洋組(Atlantic Division)：大西洋組可以說是東區的一級戰區，挖角伯格登(Malcolm Brogdon)以及加里納里(Danilo Gallinari)令塞爾提克戰力錦上添花，籃網因為厄文(Kyrie Irving)疫苗政策解禁和西蒙斯(Ben Simmons)的復出，實力絕不亞於塞爾提克。76人哈登(James Harden)與艾比德(Joel Embiid)一裡一外搭配的化學效應漸增也不容小覷。暴龍依舊有實力晉級新球季的季後賽，尼克則還有待加強。

中央組(Central Division)：中央組按強度可分成三個級別，2021年的總冠軍公鹿大致維持陣容，在字母哥(Giannis Antetokounmpo)的帶領之下依舊有機會衝擊冠軍。騎士換來明星球員米契爾(Donovan Mitchell)，整體戰力與簽下卓蒙德(Andre Drummond)增強禁區的公牛相若，兩隊將在中央組力爭老二的席位。至於剩下的活塞與溜馬兩隊恐怕無緣季後賽。

東南組(Southeast Division)：熱火維持原本堅強戰力，先發陣容保持不變還是十分強悍，陣中赫爾羅(Tyler Herro)與羅賓森(Duncan Robinson)兩名年輕球員實力還在提升。老鷹展獲攻守兼備的原馬刺少主穆雷(Dejounte Murray)，後場戰力大幅升級，新球季將擠身季後賽前段班的位置。黃蜂暫無變動，依舊是處於季後賽邊緣的程度。巫師從金塊交易來巴頓(Will Barton)與莫里斯(Monte Morris)實力稍有提升，磨合順利將可望晉級季後賽。最後魔術則尚待重建。