金管會多次接獲民眾反映存款繼承手續不便之問，為提升民眾辦理銀行存款繼承手續便利性，簡化辦理繼承1～5萬元以下小額存款遺產所需文件，金管會前函請銀行公會以風險基礎方法研議簡化措施。

未來不用所有繼承人親自辦理，只要指定繼承代表人的身分證明文件、可證明為繼承人的戶籍文件、被繼承人死亡証明文件、繼承代表人切結書，就可領出存款，全體本國39家銀行、含中華郵政，預計可於今年12月31日前完成修正內部作業規範並施行。

銀行公會綜合考量實務需求及作業風險後，研議「金融機構辦理繼承存款簡便措施之建議徵提文件」，金管會並已函請銀行公會轉知會員機構參考辦理。銀行得自行依風險考量訂定金額門檻，銀行局訂在1萬至5萬元，目前1萬元以下有3家、3萬元以下11家、5萬元以下1家，共15家銀行有簡化繼承措施。

金管會表示，對於被繼承人之存款符合所定門檻者，如有部分繼承人無法親自至銀行辦理存款繼承手續，銀行於徵得來行辦理之繼承人出具切結書或加註切結文字後，尚無須再徵提印鑑證明，此項措施有助於簡化繼承人辦理存款繼承時之手續，達到便民效果。