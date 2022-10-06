陶瓷用釉料廠中釉(1809)今(6)日下午舉行法說會，總經理蔡松祐指出，明年度孟加拉廠月產能還會增加，螢光玻璃片已取得台灣及大陸認證，銷售量也將增加，陶瓷墨水成長動能性佳，營業毛利仍希望朝持續成長來規劃。不過，受到諸多不利因素交雜，對整體產業保守看待。

市場關注的中釉子公司廣東三水廠將拍賣土地使用權進度，蔡松祐指出，已經在9月完成地上物拆除，接下來當地政府點收後再進入拍賣的階段，時程並不能控制，有任何進度將會發布在官網和重訊。

蔡松祐說，陶瓷噴墨技術進階研發完成，目前月銷售量可達15噸，2023年計畫年產300噸。成長動能主要在於過去海外市佔率不高，不過，現在很多大型客戶以逐漸採用，另外，歐洲一些運輸成本製造成本上揚，因此也有很多客戶紛紛改用公司產品，都將成為明年的成長動能來源。

中釉螢光玻璃片是運用在汽車的LED車燈，台灣及大陸客戶已陸續通過認證，今年銷售穩定成長，預計明年銷售量持續成長，將達每月2000片(4吋)。中釉孟加拉廠在2018年開始投產，目前月產能300公噸，明年度將朝月產能600公噸邁進。

蔡松祐說，依現況來看，大陸房市去化沒有很順，再加上打房、限電、封控等人為不能控制的因素，對大陸市場看法保守。台灣地區打房效益已經產生，推案速度變緩，庫存量也是高。不過，東南亞和孟加拉市場還在成長可以抱期待，越南市場在疫情解封後，已進入開發階段，希望明年度在孟加拉和東南亞市場，能彌補台灣和大陸比較不足的部分。