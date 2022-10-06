歐洲能源危機持續延燒，高攀的天然氣價格衝擊民生用電，美國德州天然氣供應商Tellurian董事長蘇基（Charif Souki）表示，美國廉價的天然氣價格已經成為過去，歐洲砸大錢補貼家庭和消費者，只需用其中部份資金投資美國就能獲得穩定的供應。

商業內幕報導，蘇基周二（4日）在能源情報論壇發表談話時表示，歐洲不能再依賴從美國進口廉價天然氣應對能源危機。他說，「許多尋求替代俄羅斯能源供應的國家，將會發現液化天然氣運輸成本因通膨而上漲超過兩倍」。

蘇基續指，「正因如此，過去以4至5美元的價格進口天然氣的日子已經一去不復返，必須考慮以10至12美元的價格」。他補充，而這也證明投資的合理性。

今年來俄羅斯對歐輸送天然氣的北溪一號、二號管線狀況頻頻，導致歐洲能源風暴不斷升級，多國積極儲備度冬所需的天然氣，進而推升本就位於高點的天然氣價格，而近期北溪管線遭遇的破壞更使情況雪上加霜。

根據美國能源資訊局（EIA）數據顯示，美國今年上半年已經成為全球最大液化天然氣出口國，今年截至9月底，美國天然氣佔歐洲進口量高達逾70%。

然而，國際能源署執行董事比羅爾（Fatih Birol）曾示警，一旦大陸放棄清零政策並加入對天然氣市場的競爭，預期明年天然氣供應將更加吃緊。他說，「我們可能會看到2023年液化天然氣市場更加緊繃，不排除比今年更嚴重」。

蘇基表示，歐洲斥資5000億至6000億美元的資金補貼家庭和消費者，然只需其中的一小部分，即可從美國這獲得長期的天然氣儲備，「美國有1000億美元液化天然氣項目已經獲准，但仍未獲得融資，如果想要握有資源，就必須投資」。