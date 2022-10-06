台灣戲曲學院與趨勢教育基金會共同製作《韓非．李斯．秦始皇》、《長坂坡．漢津口》，雙戲將在下周末登場，故事取材自戰國及三國的歷史資料及古典小說，並加入現代思維，搬演戰國梟雄的內心世界。

《韓非．李斯．秦始皇》是由中研院院士曾永義、中正大學教授王瓊玲合編，台灣戲曲學院校長劉晉立表示，「劇中剖析了戰國梟雄的內心世界，並虛擬女主角荇兒穿梭其間，讓劇情循序漸進，扣人心弦。本劇以京劇、崑劇兩下鍋搬演，展現兩大劇種融合的表演特色。」

王瓊玲表示，在「成也帝王術、敗也帝王術」的劇本主軸下，用曲中紅妝，來點綴青史。劇中三位戰國梟雄，韓非、李斯等策士如何與秦始皇以「帝王術」一統天下。除真實歷史人物外，此新編劇特別虛構人物荇兒靈動穿梭於三人之間，這位烽火佳人，結合青衣與刀馬旦，既能文善武、又嬌俏剛強。以她的溫柔與大器，打開大人物的閉鎖心竅，感受戰國梟雄內在的癡狂、無奈與悲涼。

《長坂坡．漢津口》依據《三國演義》改編，由朱陸豪擔任藝術總監，集眾武生合力演出，是膾炙人口的經典武劇，以三國演義長坂坡之戰為背景，由武生徐挺芳領銜主演，一人分飾趙雲、關雲長二角；武淨蘇健宇飾演張飛；張德天、吳仁傑分別飾演劉備、曹操，其他參與演出者包括葉信威、顏雅娟、金孝萱、黃昶然、秦朗等。特別邀請舞台設計房國彥、燈光設計吳沛穎、影像設計王奕盛等參與製作。

趨勢教育基金會執行長陳怡蓁表示，再次攜手與台灣戲曲學院京劇團合製《韓非．李斯．秦始皇》與《長坂坡．漢津口》，著眼歷史關鍵動盪時刻，透過京劇藝術，搬演亂世豪傑故事，看他們如何或以文治謀略，或以忠義武勇名留千古。演出將於10月14日至16日在台灣戲曲中心大表演廳登場。