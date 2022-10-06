《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》世界大賽「入圍賽」(play-in)結束，晉級「小組賽」的隊伍分別是A組戰績第一的費南帝克(FNC)、B組戰績第一的巨龍X(DRX)，以及在入圍賽第2階段取得晉級資格的邪惡天才(EG)與皇族RNG。4支晉級隊伍將前往紐約麥迪遜花園廣場與另外12支勁旅會師。

「小組賽」將在台灣時間的10/8(六)～10/11(二)、10/14(五)～10/17(一)兩個時段進行，Twitch、虎牙直播…等平台都能看到。首日(10/8)有2場精彩賽事，分別由國內關注度極高的中信飛牡蠣(CFO)對上北美賽區(LCS)的100盜賊(100T)，以及兩支都曾奪得世界大賽冠軍的T1戰隊與EDG戰隊的對戰，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是分析：

10/8(六) 7:00，100盜賊@中信飛牡蠣，推薦：不讓分「中信飛牡蠣」勝

先說100T，夏季賽的冠軍決賽以0：3敗給C9戰隊，並以LCS第2種子的資格，進軍世界大賽。100T在季後賽的表現並不突出，對上TL、EG都是打到第5局才分出勝負。數據方面，戰損比(Kill Death Ratio)0.78在LCS季後賽的8支隊伍中僅排名倒數第二。100T相當倚重韓籍上路Ssumday的表現，若遭到對手重點封鎖，可能會發生一路崩則三路皆崩的情況。再說CFO，夏季賽的冠軍決賽以3：0完封BYG，順利以PCS第1種子的資格，進軍世界大賽。成軍第1年就能在太平洋賽區(PCS)拿到冠軍，實屬不簡單。數據方面，戰損比1.60在PCS季後賽的8支隊伍不僅排名第一，也遠優於第二的1.19。CFO的B/P(禁用/選用)靈活，選手狀態也佳，上路Rest、中路Mission及下路Shunn等人在季後賽中也都有超越PCS程度的表現。CFO在世界大賽的首次亮相，看好他們能拿下首勝。

10/8(六) 9:00，EDG戰隊@T1戰隊，推薦：不讓分「T1戰隊」

先說EDG，去年的世界大賽冠軍，但今年的戰績不如以往，夏季賽甚至在4強賽中就以0：3敗給滔博電競(TES)而未能挺進最後的冠軍決賽；所幸在後續的區域資格賽(Regional Finals)中以3：2擊敗RNG，取得中國賽區(LPL)第3種子的資格，進軍世界大賽。數據方面，EDG的戰損比1.41在LPL季後賽的10支隊伍中排名第一，說明選手的個人能力還是相當優秀，但可惜EDG的問題在於結束比賽的能力不佳，甚至常有比賽進入至中、後期被對手逆轉局勢的情況。再說T1，夏季賽的冠軍決賽以0：3敗給GEN.G戰隊，並以韓國賽區(LCK)第2種子的資格，進軍世界大賽。T1在季後賽的表現並不理想，數據方面，雖然戰損比僅有偏低的0.72，但T1有非常豐富的國際賽經驗，加上隊伍有強大的後勤支援，常在國際賽中有超越在自家賽區的表現，當然，本屆世界大賽也看好T1能在首場比賽中勝出。