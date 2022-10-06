華航今（6）日宣布，10 月 11 日起與德國鐵路公司Deutsche Bahn（DB）開啟共用班號服務，旅客透過華航官網及各大購票平台輕鬆選購陸空聯票，只要預先選定德鐵銜接列車班次，旅客抵達法蘭克福機場，就可快速轉乘高速鐵路列車前往德國內陸13個城市。

華航表示， 11 月 1 日起天天飛往德國法蘭克福，直飛只需 14 個小時，並可快速轉乘德鐵，德鐵班次掛上華航班號，方便旅客訂位，輕鬆通往德國首都柏林（Berlin）、南部第一大城慕尼黑（Munich），以及漢堡 （Hamburg）、科隆（Cologne）、紐倫堡（Nuremberg）等德國內陸主要城市。德鐵加購優惠價最低只要 新台幣1000 元起。

華航2017 年推出 Rail ＆ Fly 服務，旅客可經德國法蘭克福或荷蘭阿姆斯特丹機場轉乘德鐵至德國境內 5600 個任一車站點，陸空合作另涵蓋比利時國鐵SNCB／NS、奧地利聯邦鐵路OBB，可從阿姆斯特丹機場轉乘至比利時境內車站，或由維也納機場轉乘至奧地利、捷克、匈牙利等合作車站。11月起法蘭克福航班增為每日1班；阿姆斯特丹及倫敦皆增為1周4班；維也納則1周3班。

針對國人喜愛的日本，華航也與JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起至 2023 年 3 月 31 日，凡購買華航集團台灣出發至大阪個人來回機票，出發日於 2023 年 6 月 29 日前 （含）之指定航班，即可以優惠價格加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，便利銜接至奈良、京都等。另外前往天橋立、岡山、城崎溫泉、鳥取等地，華航推出4種套票，旅客亦可選擇含阿倍野HARUKAS300展望台、大阪梅田空中庭園展望台、或是京都鐵道博物館門票的套票，搭配機票、車票、觀光設施一次購買。詳細購票資訊可洽華航合作旅行社：KKDAY、五福旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網、創造旅行社、雄獅旅遊。