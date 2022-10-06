推薦賽事 : 10/8(六) 13:00，阪神虎@橫濱海灣之星(系列賽首戰)

日本職棒季後賽將於本週六(10/8)火熱開打，中央聯盟高潮系列賽首輪將由橫濱海灣之星在主場迎戰阪神虎，阪神首戰將推出「虎之潛水艇」青柳晃洋應戰，而橫濱本季在主場面對阪神的對戰成績是11勝2敗，近8場對戰都拿下勝利，本季榮獲央聯投手三冠王的青柳晃洋能帶領球隊斬斷橫濱主場的連勝紀錄嗎?

橫濱上季打線靈魂人物奧斯丁(Tyler Austin)本季大多時間都待在傷兵名單，少了奧斯丁的火力奧援，橫濱得分效率大幅下滑，場均得分從上季的3.91分衰退至本季的3.49分。但橫濱本季在主場打得特別順手，團隊攻擊指數0.739，場均得分也高達3.97分，在強勢火力掩護下，本季主場勝率0.576高居央聯第一。

阪神本季的洋砲引援計畫並不順利，打線僅有佐藤輝明及大山悠輔有雙位數的全壘打產量，團隊全壘打84支排名央聯倒數第二。除了長程砲火不足外，貧脊的打線深度也導致攻擊串聯度不佳，得點圈打擊率0.241同樣位居央聯倒數第二。而最讓阪神最頭痛的莫過於陣中打點王大山悠輔陷入低潮，9月打擊率僅有0.250，若本週無法及時找回手感，阪神的季後賽之路將會更加艱辛。

阪神此戰先發投手青柳晃洋本季的勝場數(13)、勝率(0.765)及自責分率(2.05)都獨佔央聯鰲頭，先發出賽24場僅有3場投不滿6局，是阪神季末能狂拉尾盤的功臣之一，也是本季澤村賞的熱門人選。橫濱則是由王牌今永昇太坐鎮主場，上季還處於肩膀手術恢復期的今永昇太直球均速僅剩146公里，本季解開球速封印後，直球均速已經回到150公里，今永昇太本季以犀利的直球搭配穩定的控球宰制球場，自責分率2.26排名央聯第三，壓制力與青柳晃洋不相上下。

青柳晃洋與今永昇太本季曾三度正面對決，其中2場呈現投手戰局面，兩人本季的投球成績穩定且都有出色的續航力，筆者估計系列賽首戰依舊會走向投手戰，推薦投注「大小總分玩法-小分」。勝負盤部分，橫濱主力打者牧秀悟與佐野惠太狀態火熱，牧秀悟9月得點圈打擊率高達0.357，佐野惠太則是在近兩個月敲出8轟，相較於阪神打線的低迷狀態，橫濱出色的中心打者群較有機會突破對方投手封鎖，因此推薦投注「不讓分玩法-主勝」。