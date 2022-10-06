普瑞博（6847）宣布與盛弘（8403）旗下康健基因合作推出多項突破性產品，打造精準醫療、臨床基因檢測技術再升級。由普瑞博提供MiniPuriTM微型過濾器，康健基因利用該過濾器可去除檢體背景干擾並富集人源cfDNA優勢，發展出產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢等三產品；目前已和數家大陸指標基因公司達成合作，搶攻每年逾4,000萬人次檢測需求市場。

普瑞博、康健基因繼2020年共同設立康博醫創公司，發展臨床病原基因檢測技術，實現精準醫學於臨床微生物領域，雙方再攜手發布「富集準測－仿生薄膜及基因檢測技術」系列產品。

日前，康博醫創公司完成A輪新台幣1.43億元募資，領投的中華開發資本旗下生醫貳基金致力於建立生態系，近年已陸續投資精準健康、普瑞博及康博醫創等公司。

普瑞博董事長陳彥文表示，這次與康健基因強強聯手，MiniPuriTM微型過濾器結合康健基因在臨床基因領域演算法及引物設計的優勢，並整合廣州康健公司豐沛的臨床資源條件下，發展出各領域的應用產品，都獲得突破性的臨床數據。

尤其，大陸市場每年檢測需求量癌症早篩約3,000萬人次、胎兒早篩約1,000萬人次，病原篩檢約257萬人次，合計每年超過4,000萬人次檢測需求，將創造普瑞博成長的新動能。

康健基因董事長黃憲達指出，康健基因整合中國大陸分公司廣州康健的資源，推出突破性的臨床檢測產品，由基因服務供應商躍升成為臨床基因檢測耗材供應商，提供客戶完整供應鏈解決方案。

其中，產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢產品，針對大陸市場已和數家大型指標基因公司達成合作。台灣市場胎兒早篩及癌症早篩部分，也正在和下游通路商洽談，病原檢測部分將由康博醫創持續深耕市場。

普瑞博致力雙離子材料之開發及應用，應用包含白血球減除過濾器、細胞分離過濾膜及抗沾黏複合材料（P-TEX）等。康健基因以生物資訊分析及研發生物技術為核心，結合基因科技實驗室及生物資訊分析，透過生物晶片、次世代定序、第三代定序，提供專業可靠的科學研究服務及大眾健康基因檢測，客戶涵蓋各大健康管理機構。