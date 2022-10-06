兆豐金（2886）旗下兆豐銀響應政府2050淨零轉型目標，與中國信託銀行及永豐商業銀行共同主辦辰華電力(股)新台幣40億元聯貸案，順利籌組完成。

該聯合授信案屬專案融資，發起人為日本丸紅(Marubeni Corporation)，資金將用於辰亞能源(股)公司旗下辰華電力(股)公司於彰濱工業區崙尾東區開發興建裝置總容量67MW之水面型太陽能電廠，該廠係辰亞能源(股)公司於彰濱崙尾東區擴充之第三號電廠，合計一號及二號電廠，總裝置容量高達248MW，創全球最大海上型太陽能電廠規模之紀錄。

辰亞能源(股)公司係日本丸紅100%持股之台灣子公司，主要從事大型太陽能電廠之開發、興建及營運。目前其旗下營運與開發建置中之案場，裝置容量已逾300MW，除於彰濱地區興建之電廠外，亦於台南學甲、高雄阿公店水庫及新竹新豐鄉等地設置地面型、水面型各式電廠，並計劃於未來三年內於台灣投資總計逾500MW太陽能電站。