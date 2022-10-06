中美晶（5483）今日公告九月營收，單月合併營收72億元，年增率15.2%，創歷史第三高！第三季合併營收216.3億元，較第二季增加6.7%，較去年同期成長23.4%，季營收自2020年第三季起續破紀錄。中美矽晶今年前三季累計合併營收達606.7億元，較去年同期增加19.5%，續攀新高峰！由於市場對太陽能需求提升，太陽能事業第三季營收29.4億元，較第二季成長13.6%，與去年同期相較增加37.5%，太陽能事業今年前三季累計營收達78.8億元，已超越去年全年之太陽能營收，成績斐然！

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶（6488）今日亦公告九月營收，單月合併營收達60.6億元，年成長12.6%，創歷史第三高！環球晶圓今年第三季營運不受終端市場需求減弱影響，合併營收達180.5億元，與第二季相較增加2.9%，較去年同期上升17.5%，自2020年第一季起續創歷史新高！環球晶圓前三季累計合併營收突破500億元大關，締造519億元歷史新猷，更較去年同期增加14.4%，營運成果亮眼出眾！

為抑制持續升溫的通膨，各國政府紛紛祭出緊縮的財政手段，使總體經濟籠罩陰影，連帶削弱消費性電子產品，然半導體應用已深入生活各層面，不僅是維持社會運作的關鍵產業、重要性亦提升至國家戰略位置；加之新興材料化合物半導體具有多種卓越特性，適用於5G通訊、快速充電與超高壓產品如電動車領域及太陽能逆變器，相關政策如電動車補貼、淨零碳排目標等皆有望推升化合物半導體滲透率，科技發展也將持續帶動半導體單位矽含量增加，支撐產業長期動能。環球晶圓積極與中美矽晶轉投資事業如宏捷科技、朋程科技、台特化、Transphorm、碇基半導體等攜手合作，以奠定市場獨特地位及領先優勢，期在快速成長的化合物半導體市場中持續擴大供應鏈。

關於太陽能，近期世界各國受熱浪侵襲及政治等影響，能源供給不穩，能源價格亦隨之起伏波動，影響經濟與民生。相較其他能源，太陽能受惠於各國政府稅務抵減及獎勵補貼，建置成本相對穩定，讓太陽能產業成為各國擺脫能源危機的優先選擇。中美矽晶身為綠色能源龍頭業者，從電池、模組等產品製造階段轉向多元能源應用與服務，掌握電廠及綠電衍生商機，持續拓展版圖，成為領先的全方位綠能供應商。