有鑑於全球通訊發展趨勢，具備彈性基礎架構與高韌性網路已成各國為強化「數位國力」的重點指標，其中5G及衛星技術將是驅動創新通訊的關鍵。延續去年由台灣微軟、和碩聯合科技（4938）及伸波通訊共同宣布的國產5G O-RAN與企業衛星通訊計畫，經過一年多的努力，微軟、和碩今記者會發表研發成果，由新竹市消防局展現的模擬應用，能有效提高災害防救應變能力，強化國家數位韌性。

響應台灣「數位國家、智慧島嶼」的發展願景，作為本次計畫指導單位，國發會主委龔明鑫表示：「政府積極挹注資源於5G技術發展，此次計畫更是國家通訊技術發展進程中重要的里程碑，不僅賦予第一線更彈性敏捷的災防救治能力，也奠定國家基礎建設之數位韌性，實現智慧台灣的願景。」通常在發生地震、颱風等重大災害時，災區內的通訊網路或警消微波通訊系統可能因電力中斷而停擺，造成政府與救災單位無法及時進行資源與行動的調度。憑藉快速整合5G O-RAN專網及可移動衛星之數位韌性通訊系統，敏捷應變的通訊系統可提升第一線救災量能，延展國家基礎建設於通訊發展之韌性。

和碩自2020年便積極發展5G垂直整合，拓展多元應用場域，和碩聯合科技全球副總裁廖賜政表示：「和碩近年持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域，很榮幸能與微軟、伸波通訊及新竹市消防局多方合作，成功落實第一台移動式 5G 企業移動專網，朝向國產ORAN 5G專網系統的目標更向前邁一大步，並為企業與整體產業提供新形態、高價值的通訊解決方案。」

台灣微軟總經理卞志祥表示：「5G 與衛星的技術結合是全球數位韌性發展的核心，也是驅動邁向通訊網路新篇章的關鍵，此次透過Azure Space服務打造企業級5G專用網路，提供優異的路由路徑與資安防護，以海、陸、空的數位韌性解方，協助前線人員災防救治，強化決策應變能力。微軟攜手產業夥伴，發揮台灣在資通訊軟、硬體產業整合的堅強實力，運用微軟雲平台擴大生態系，賦能本土強大的技術與創新能量，未來也將持續強化台灣產業數位韌性，共同建構重新想像的全新通訊時代。」