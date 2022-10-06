工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年9月自結合併營收達新台幣119.31億元，月增14.8%、年增31.1%；累計2022年第三季自結合併營收達新台幣319.24億元，季增18.9%、年增36.3%；累計2022年1至9月自結合併營收達新台幣831.23億元，年增25.2%，9月、第三季、累計前三季營收再締新猷，皆改寫歷年新高的優異佳績。

樺漢表示，受惠於「綠色科技轉型」、「數位轉型」掀起全球各產業加速變革，帶動工業電腦產業市場需求成長，包括半導體、軌道交通、零售金融、政府彩票、博弈娛樂、基礎建設等產業客戶紛紛投入進行設備汰舊換新、新增數位轉型軟硬設施與服務等相關資本支出，不僅創造樺漢集團在手訂單金額持續創高，且保持良好的訂單能見度，亦在料況供貨穩定下，創造出貨業績與服務收入成長，貢獻樺漢集團9月營收創歷年新高，更繳出連續11個月單月營收年增率高雙位數成長。

樺漢進一步表示，近年來致力於推進公司個體營運規模放大、以及優化整體事業體結構，成效逐步展開，一方面，深化工控設計在不同產業市場的業務範疇，尤其在歐美市場方面，除了智能零售、智慧金融、彩票博奕等客戶的拉貨力道增溫外，亦有工業網通、智能家居客戶的訂單需求增加；另一方面，匈牙利布達佩斯廠，隨著主要智慧金融客戶對於大型智能互動式自助提款機、結帳機等整機的需求持續提高，新業績的加乘下，雙雙齊步挹注樺漢個體9月營收月增20.7%、年增59.6%，而前三季營收更是年增42.8%，有助集團整體獲利表現更上一層樓。

展望2022年第四季，樺漢仍謹慎面對全球通膨、升息、以及歐洲因能源危機恐對經濟及市場需求帶來的挑戰，憑藉全球唯一針對大型工業電腦機台設備從開發設計、製造至銷售一條龍服務的競爭力，搶攻更多業務合作契機，從在手訂單來看，第四季將有望迎大型遊戲機台與彩票機新訂單逐步加入生產排程中；再者，樺漢積極拓展 ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性平台與混和雲進階雲端解決方案和服務的訂閱式業務範圍，預計第四季將有包括AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計平台等三個ESaaS平台問市，樺漢以期隨著運用集團高競爭力之ESaaS開放性平台的訂單持續增加，創造工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化，也持續推進未來樺漢個體營運向上攀升的效果。