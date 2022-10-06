第八屆公共藝術獎6舉行頒獎典禮，在本屆267件參賽作品中，最終有16案脫穎而出，其中交通部鐵道局中部工程處以「台中都會區鐵路高架捷運化計畫臺中車站公共藝術設置案」獲得「卓越獎」。

文化部長李永得致詞時表示，去年《文化藝術獎助及促進條例》完成修訂，增訂重大公共工程亦須以工程造價1％計算編列公共藝術經費，此外也配合修訂「公共藝術設置辦法」，增加因特殊事由經審議免辦理公共藝術，或辦理經費未達工程造價1％者，應將全部或剩餘經費繳納至基金或專戶的相關規定。期待藉由經費增加及基金設立，使公共藝術樣貌更為多元，並且更有效率的支持視覺藝術產業發展。

獲得「卓越獎」的「台中都會區鐵路高架捷運化計畫臺中車站公共藝術設置案」，透過國際及國內公共藝術作品交融於車站前場域，讓行經的旅客能感受到交通節點藝術化，並成為台中舊城新生的重要象徵，具有城市轉型的意義與代表性。計畫還包含多元的民眾參與活動，進行歷史深化、新舊共融、美學教育及經驗傳承，實踐生活即藝術、藝術即生活的理念。

獲「評審特別獎」的「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」則以「光」為主體，透過燈光創作、燈光藝術裝置，以及大型戶外展演計畫推動歷史建物的活化，以新型態公共藝術連結在地生活記憶及文史場域，透過公共藝術重新詮釋，見證金瓜石的人文與歷史。

「藝術創作獎」由新北市土城醫院內《羽光之翼－永恆之翼》、南港國家會展中心《光牆》及新北市樹林藝文綜合行政大樓前的《樹林樹影》獲獎。「環境融合獎」有由「富岡鐵道藝術園區公共藝術設置案『藝術之丘計畫』」及「109年花蓮縣公共藝術補助計畫」獲獎。

「台北市立動物園熱帶雨林室內館新建工程及河馬展示場等更新工程公共藝術設置計畫」和「城南公共藝術設置計畫案」、「台北市文山區永建國民小學遷校校舍新建工程暨附建地下停車場工程公共藝術計畫」獲「民眾參與獎」。

「台北市內湖區潭美國民小學遷校工程公共藝術設置計畫」、「台灣電力股份有限公司－高雄公共藝術設置計畫案」與「台中市議會公共藝術設置案乙案－公共創意行動計畫」獲「教育推廣獎」。

此外，自第四屆起增加民間自辦獎項，已連續三屆報名案件達10件以上，顯示出民間單位自發性投入公共藝術的風氣穩定成長。本屆由「雲林斗南教會－十字架彩繪玻璃」、「馬太林部落馬賽克拼貼藝術牆」、「日常微觀－2019夏至大稻埕公共藝術節」獲奬。