台南市海安地下停車場優化後，停車格位採用色塊分區，方便民眾更容易找到停車位置。（曹婷婷攝）

台南市海安地下停車場全面優化，市長黃偉哲（左六）大讚成為台南市前段班的停車場。（曹婷婷攝）

台南市海安路地下停車場啟用8年，屢因動線規畫不明、梯間髒亂等為人詬病，然周邊集結海安商圈、國華友愛商圈，假日一位難求，交通局完成地下1層停車場擴建，增加127席汽車格，共提供1036席停車位，也新增地面及牆面視覺標示等，市長黃偉哲說，優化後的停車場更明亮安全、方便，是台南前段班的停車場。

海安路地下停車場前身為海安路地下街，曾被視為台南「最大毒瘤」，台南市交通局2012年接手活化，將其轉型為地下停車場，2014年委外經營，假日常見大排長龍的車陣等待進場，一位難求，平日停車位使用率則約有6成。

由於原有地下停車動線規畫不明、燈光昏暗、梯間髒亂，市議員陳怡珍說，常接到民眾反映停車場動線標示不清，以及單一出入口也會造成民眾搞不清楚方向，有民眾形容「一停進來就迷路」，找車、找路就要找個老半天。

交通局長王銘德指出，此次除擴建停車格位，也重塑停車場環境，包括地面整平、牆面粉刷、改善照明亮度、加強車道主要出入口行進方向提示、全面更新指標牌面等，尤其，還別將長條型的停車場分為4大區段，以不同顏色區別標示，以利空間辨識及記憶。

此外，也在樓梯、電梯出入口附近以壁畫及投射燈指示周邊路段、景點位置，讓人一目了然，同時導入線上繳費、智慧尋車系統及增設電動車充電區等設施，提供市民及遊客優質的停車服務。

黃偉哲說，海安路地下街最初是規畫設置商場，因此在符合中央法規下，將停車場極大化，停車場共增加127席停車位，成為市中心規模最大的公有停車場，而且，優化後有助於容易找到停車位，讓停車變得更方便也更安全。