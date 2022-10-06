民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今批縣府面對震災沒有積極反應，如同「快要失能的恐龍」，讓人民陷於恐懼之中，卻引起國民黨花蓮縣黨部不滿，強調縣府已投入重建及修復工作，痛批Kolas不要不懂裝懂，發出無知言論。（本報資料照片）

918台東強震造成花蓮南區鄉鎮多數老舊房子受損，偏鄉居民無乾淨水源可用，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka近日因接獲許多災民陳情希望協助重建家園，認為縣府沒有積極反應，如同「快要失能的恐龍」，讓人民陷於恐懼之中；此言論卻引起國民黨花蓮縣黨部不滿，強調縣府已投入重建及修復工作，痛批Kolas不要不懂裝懂，發出無知言論。

Kolas今成立「Kolas榮耀志工大隊」，並頒發聘書給大隊長鄭苡珊，感謝近百位志工願意一起走遍花蓮每一寸土地，在競選期間宣傳政見，期盼年底能看見美麗的結果。

由於Kolas在918強震後陸續在臉書發文指出，自己除收到許多受災戶求救的私訊，勘災期間也發現偏鄉部落使用水源的問題，今面對媒體受訪表示，自己不僅對縣府宣稱「已全部搶修完成」抱持疑慮，更認為縣府已如「快要失能的恐龍」，完全沒有積極反應。

Kolas表示，地震發生迄今，據她所知，向縣府求助的戶數超過600戶，其中，被貼紅、黃單的家戶並沒有在第一時間或近期得到解決，以致臉書收到許多災戶希望能協助派員幫忙查看、了解貼單房子是否有下文的訊息，這也讓她發現縣府與災民之間似乎有溝通不足，資訊不足等問題。

「縣府最大的問題在於讓人民產生恐懼與焦慮」，Kolas說，花蓮自來水普及率不到9成，無自來水戶有12900戶，偏鄉使用簡易自來水系統易受天災、地震影響，甚至每逢災害就會出現水源問題，且這樣的狀況已長達幾十年之久，質疑執政10多年的縣府為何無法徹底解決。

Kolas坦言自己不敢說縣府有無美化數字，但對外發布的數字，恐怕與事實不符，且有明顯落差，因為有很多災民還在求助，認為這部分縣府必須受公眾檢驗。

不過Kolas的言論卻引起藍營縣黨部不滿，今發出聲明稿反擊指出，花蓮南區震災，民眾房屋受到災損，縣府積極協助災戶評估建物受損狀況及安置，由於紅、黃單的受損建物屬民眾私人財產而非公共建築，在未經進一步鑑定之前，不能說拆就拆，且簡易自來水損壞停水，縣府已挹注千萬元投入搶修，但自來水普及率及鋪設是自來水公司的權責，而非縣府，痛批Kolas即使沒做功課，也不能不懂裝懂，一再發出無知言論。