民進黨基隆市長參選人蔡適應今日與基隆市長林右昌合體掃街，前往仁愛市場向市民拜票。（民進黨基隆市長參選人蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

民進黨基隆市長參選人蔡適應6日表示，基隆捷運已送環保署，進入環境影響評估審查，預計年底送行政院核定，並預告16日行政院長蘇貞昌、交通部長王國材將赴基隆，向市民分享最新進度。

蔡適應今日與基隆市長林右昌合體掃街，前往仁愛市場向市民拜票，過程中更有攤商送上粽子、鳳梨、蒜、菜頭，象徵「包中」、「好運旺旺來」、「凍蒜」、「好彩頭」，祝高票當選。

蔡適應受訪時表示，基隆捷運已送至環保署進入環境影響評估審查，綜合規劃也將在年底送行政院，做最後核定，未來分2大階段推動，第一階段是八堵至南港車站，以及銜接汐東線部分，第二階段是汐東線延伸，以及八堵至基隆段，相信一段接一段，讓基隆捷運成為市民未來可以倚賴的交通建設。

他進一步指出，16日晚間6時蘇貞昌、王國材會到基隆百福宮，向所有市民分享整體工作進度，以及未來施政、交通規劃，努力讓過去的不可能，轉變成可能。

話鋒一轉，蔡適應批評對手謝國樑過去擔任立委時，對基隆捷運一事無成，當時反對最兇的人就是前交通部長葉匡時，因此，前陣子才會說對手找葉背書交通政策是「請鬼拿藥單」，完全沒辦法達成目標。

最後，蔡適應提及，今天與林右昌、仁愛區議員童子瑋、鄭文婷，以及中山區市議員張秉鈞一同合體，在仁愛市場掃街拜票，展現高人氣與誠意，讓市民更貼近了解，他們對城市的願景，期盼11月26日市民選擇一位，帶領基隆持續進步的市長。