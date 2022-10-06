王柏傑出席美妝品牌活動。（克蘭詩提供）

王柏傑出席美妝品牌活動。（克蘭詩提供）

影集《台北女子圖鑑》近日播出後話題不斷，除了引戰南北也招不少惡評，各界貶勝於褒，劇中「台南幫」成員王柏傑6日出席美妝品牌活動，受訪時無奈表示：「怎麼講都不對，看戲都是比較主觀的，每個人感受不一樣，但小鎂（桂綸鎂）真的非常辛苦，我必須幫她講話！」

王柏傑說，《台北女子圖鑑》拍攝期原本只要3個月，遇到疫情延拍兩個月，前後共花半年，「她這半年幾乎完全沒休息，每場戲每顆鏡頭都有她， 她很努力、很辛苦、很認真！沒有一個演員會想要把戲做不好，我們大家都很努力做這件事！」

是否對排山倒海的爭議與負評聲浪感到意外？王柏傑希望大家不要這麼專注在「戰南、北」，「我自己看前面幾集有感動到！我是北投人，也算台北人，但第一次到台北東區時的印象到現在都還記得；朋友騎機車載我繞東區一圈，我們倆完全不敢下車，因為花不起錢！」後來他初入社會工作時住東區的小套房，月租8000塊，窮到每天吃泡麵，他至今都還能感受到14歲剛出來工作賺錢的辛苦無助與徬徨，他希望大家可以換個方向看看，這個故事也不是要比較誰較好。

他坦言有傳簡訊給小鎂，希望她很開心，「她有回我一個愛心」，共同群組則沒有討論外界反饋。他對外界反應有點意外，但也覺得看戲真的很主觀，每個人都有自己的喜好，「我身邊也有喜歡的人跟我反饋。女友（謝欣穎）有看了，她覺得還不錯，但覺得我的戲怎麼這麼少，我自己都覺得『王柏傑在哪，還掛主演咧』，開玩笑啦，我有看劇本我知道啦！」他還自曝，比較熟的朋友都直接說他「戲演得真好欸」，虧他私下根本不是暖男，「但劇照的眼神怎麼可以這麼無辜啊」。

他今年以《比悲傷更悲傷的故事》入圍迷你劇集男主角獎，他謙虛表示：「真的覺得我不會得獎，其他人都很厲害，不過我很開心，第一次又是隔了這麼久才入圍，評審還記得我。」是否擔心宣布得獎者那一刻的畫面，他笑說：「還好會戴口罩！上次就知道了，你就放空就好了，反正遮著嘴巴講什麼，你們都不知道！」他暫時先不想得獎感言，覺得臨場發揮即可。