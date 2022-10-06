桃園市多位市議員會勘中壢國民運動中心，羽球館地面因漏水而隆起。（呂筱蟬攝）

針對桃園市中壢國民運動中心是否存在缺失影響民眾使用安全，桃園市多位議員今天下午赴現場會勘，因為體育局長莊佳佳並未現身，現場科長回答問題時，一度惹怒藍營議員場面火爆。包含市議員舒翠玲、詹江村、梁為超及謝美英等，要求體育局與新工處要將去年至今年中壢國民運動中心場館疏失、維修時間及維修後狀況整理出來，要求市府得保障市民在此的運動安全。

一行人拿出管理單位4月27日發函的公文，指出中壢國民運動中心B梯、C梯牆面與5樓羽球館天花板有不明原因的漏水，羽球場漏水造成木質地板凸起，詹江村與舒翠玲拿出地下停車場淹水照片，詢問淹水是不是事實還是Ｐ圖？現場科長先是說「我聽不懂這問題」，後來還說「我不是參選人，你要怎麼講就怎麼講」，詹、舒2人動怒痛批這就是體育局的傲慢態度，場面一度火爆。

該名科長隨後道歉，後來也說明，政府工程會定期針對疏失做改善，因為有工程有保固，目前都還在維修當中，中壢國民運動中心在2018年啟用，而台灣是有地震颱風的地方，有些建材可能會有耗損，發現問題就趕快去解決，目前漏水部分沒有關閉任何場館，是在羽球館部分導致地板隆起，但不是在民眾使用的羽球場範圍之內，目前要將所有天花板可能漏水地方找出來，之後才會去做更換木質地板。

舒翠玲說，依照體育局說法台灣難免會有天災，但是2018年才啟用6億多元蓋出來的建築物如此不堪一擊？怎麼可以短短4年就有這麼多缺失，體育局不要模糊焦點，要追究的是工程品質，不是探討淹水究竟何時發生，體育局及新工處都是桃園市長鄭文燦管理的公部門，必需公布驗收時的所有細節，要檢視驗收的品質。

謝美英則說，要求市府把去年到今年包括所有淹水、漏水包括地面隆起這些問題一定都有紀錄，把這些資料找出來，以及何時維修、維修後的狀況都希望做了解，也要追蹤，保障市民能在安全環境運動。梁為超表示，從八德、蘆竹到中壢國民運動中心整體工程品質明顯瑕疵，手中的公文確實是營運單位發文給體育局，但是體育局態度非常差，市議員在議會決議下會勘現場，體育局長不僅不到現場，也拒接電話，甚至用民進黨側翼、用網民打擊議員，實在誇張。