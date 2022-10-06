南投市已有263年歷史，地方青年以市集策展方式，將於10月22、23日在武德殿前，舉辦「時間釀的百年滋味─舊城文化市集」，展演百年技藝、舊城文化走讀，結合科技的APP遊戲，引領民眾認識熟悉、卻不了解的南投。

舊城文化市集規畫「百年老店」主題區，邀請傳承「南投陶」的林永勝老師，現場展演拉坯技藝，並贈送作品給現場民眾；五代相傳的南投意麵店「源振發」，每天免費提供100碗意麵給民眾品嚐；還有四代傳承的三元珍糕餅店，研發的正宗雪花糕；也可欣賞日本書法家Soyamax揮毫，以及隨選自己喜歡的香氣，親手DIY製作香塔。

此外，也品文藝工作室將帶領民眾，透過日本時期台灣作家龍瑛宗的視野，認識南投舊城區，從他的作品《植有木瓜樹的小鎮》和《斷雲》，對照今日的人文地景，讓歷史在現代鮮活起來，豐富文化視野。

市集另一特色是結合LINE官方帳號APP，提供隨手滑的市集小遊戲，每位攤商的地圖和FB、IG等簡介，並且舉辦市集抽獎活動，可預約參加活動，隨時可上線詢問問題，讓逛市集除了趣味，還具有知性、深度。

市集於22、23日兩天下午1點起，在南投市區、南投縣文化園區武德殿前舉行，22日晚上安排音樂表演節目。目前市集攤位尚未額滿，有興趣共襄盛舉的攤友，請上臉書「舊城文化市集」粉絲專頁報名。