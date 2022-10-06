桃園市復興區復興橋入夜後打造燈光效果，期盼打造觀光特色。（桃園市原民局提供／呂筱蟬桃園傳真）

1966年完工的桃園市復興區復興橋是台7線北橫公路三大橋之一，在2002年上游羅浮橋興建完成後，卸下交通重任轉型為觀光橋梁，因該橋歷史悠久，市府辦理除鏽塗裝改善工程完工，蛻變成具文化特色景觀橋梁，復興區公所也在此開放高空彈跳，已有團體申請核准，本月29日將舉辦第一屆猛男高空彈跳。

市長鄭文燦指出，復興橋塗裝改善採用知更鳥蛋的顏色「Tiffany藍」，其配色與環境十分融合，運用細緻的設計展現山林自然生態，增添復興觀光魅力。同時，本次改造特別於橋體兩側打造可變色的LED線燈，往後每日晚間6時至10時將以中低亮度照明呈現光雕展演，在符合居民作息需求的前提下，透過燈光色彩交錯變化展現復興橋的風情。

而復興區高空彈跳曾經是全台最知名的極限運動地點，目前全桃園唯二合法的高空彈跳點為巴陵吊橋及復興橋。其中，巴陵吊橋長度160公尺，與大漢溪底落差達43公尺，市府觀光旅遊局在北橫探險節中在此推廣高空彈跳遊程，受到遊客歡迎。而復興橋在相關工程完工之後，復興區公所已核准台灣高空彈跳俱樂部申請29日高空彈跳活動。