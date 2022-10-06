從沒確診過真的就是「天選之人」嗎？中醫師王大元日前分享醫學研究，其實天選之人未必超級健康，反倒有機率是「身體狀況比常人還糟糕」，因為病毒之間存在競爭關係，若身體已被某種病毒捷足先登，不同類型的病毒可能就無法再次侵略身體。

王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，有患者表示，身邊的同事接連確診，但自己每次有類似感冒的症狀時，快篩總是陰性，患者興奮地問，「我是不是天選之人？是不是超級健康？」，對此，王大元直接否認，甚至斷言「妳的身體比一般人還糟糕」。

王大元指出，近兩年的研究發現，病毒間其實也存在競爭關係。一般感冒可由鼻病毒（rhinovirus）感染，常見症狀包括發燒、流鼻涕、頭痛，當免疫力低落時會反覆感染，「不會有一次中獎，終生免疫的可能性」，且鼻病毒相當「自私」，拒絕和其他種類的病毒共享空間，因此患者的身體若被鼻病毒寄居，新冠病毒可能就無法侵擾，不過，隨著感冒逐漸好轉，身體還是有機會被其他病毒入侵。

王大元提到，最新的英國倫敦帝國學院研究指出，若患者長時間被其他感冒病毒感染，身體可能因此能抵抗新冠病毒，簡單來說，就是一個村子長期受到壞人入侵，自然會演化出對抗外敵的方法。

因此，王大元認為，倘若一直沒有感染新冠肺炎，很有可能不是天選之人，「只是比一般人更虛弱，早被其他感冒病毒捷足先登了」。