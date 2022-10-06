吳思賢（左起）、孫盛希、黃宣穿上品牌服裝秀潮感。吳思賢穿SDS系列尼龍排扣襯衫2680元、Athletics 棉質短袖上衣980元、SDS系列縮口長褲2880元、SDS系列工裝背心2680元、鞋款U9060WOR 4680元；孫盛希穿SDS系列口袋拼接圓領衛衣2080元、SDS系列飛行外套3880元、SDS系列工裝短裙2680元、鞋款CT302RD 2880元；黃宣穿撞色造型絨毛外套 2480元 (12月上市) 、NB X Sebacuri插畫家系列棉質短袖上衣1080元、透氣運動短褲1280元、鞋款BB650RWN 3880元。（New Balance提供）

FILA X VR46聯名系列首度限量抵台，6日開賣。（FILA提供）

藝人黃宣、吳思賢、孫盛希今（6日）替運動品牌New Balance嶄新店態「NB 1906 潮流形象店」站台，黃宣、吳思賢坦言兩人是交情超好的兄弟，更爭搶心中所愛的鞋款，好比品牌最經典的990系列，黃宣笑說，活動開始前，對方就搶著要介紹這系列，害他被迫找「第二春」，也就是今腳上踩的BB650。孫盛希則說，自己首雙品牌鞋是爸爸帶她買的，恰好與吳思賢相同，吳思賢便打趣說下次一起包色買鞋。

有別於現行的New Balance店態，「NB 1906 潮流形象店」號稱首發、聯名商品都能在這搶先買到，走近一看，店裝選用富有紋理的灰色木質牆面為空間定調，呼應品牌一脈相承的經典色系，錯落有序的霧黑鋼材及原色木紋的高低層架，讓每一組系列商品都有闡述自己獨特樣貌的機會，而視覺中心上方的LOGO LED燈條，勾勒出俐落通透的主題廊道，為營造現代感的店內氛圍加分。

新店態展示了品牌最新鞋履款式，像是以聯名系列鳴槍的BB650、1906R及9060，或是亞太區形象大使 IU (李知恩) 質感詮釋並備受注目的CT302、BB550及 XC-72當季限定配色，都將於NB 1906首賣登場。

不只New Balance玩新意，FILA在服裝變化也有新動向，其與MotoGP傳奇人物 羅西(Valentino Rossi) 所創建的VR46車手學院打造聯名系列，融合運動和車手的生活態度，透過印花、顏色和款式設計反映了車手每天面臨的挑戰。此次聯名系列包括長、短袖T恤、連帽衫、夾克與防風風衣套裝，系列訂於6日於全台發行，滿額也有優惠，可帶走FILA清純棉提袋和極光白旅行保溫瓶。