中國信託商業銀行（中信銀）攜手國立公共資訊圖書館、青春博客來共同舉辦「2022閱讀全壘打」青春徵文活動，自今（2022）年6月至9月歷經三個月徵文，最終由臺中市光華高工以總投稿數916篇獲得團體組第一，四度稱霸。上（9）月29日，50名師生受邀前往臺中洲際棒球場觀看中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）主場賽事，且獲得中信兄弟商品以資獎勵。10月28日起將啟動第二波贈票活動，提供新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）球賽門票，希望由閱讀創造參與棒球與籃球契機，鼓勵民眾與閱讀、運動零距離。

臺中市光華高工連續四年獲得「閱讀全壘打」青春徵文活動團體組冠軍，50名師生獲頒獎狀並受邀前往臺中洲際棒球場為中信兄弟加油。(圖／中信銀行提供)

「2022閱讀全壘打」青春徵文活動對象以國、高中學生為主，活動方式為指定投稿書目中選定一本書閱讀，撰寫超過350字的推薦閱讀內容並獲得校方審核通過，就算完成一次投稿任務。「閱讀全壘打」青春徵文活動自2019年舉辦至今，每年吸引約30所學校參與、超過500篇投稿，今年總投稿數近1,300篇，其中光華高工更以高達916篇的投稿數勇奪第一，連續四年蟬聯冠軍。

參與投稿的光華高工學生黃苠修表示，自己是棒球校隊，閱讀也是興趣之一，很開心活動結合兩項最愛的興趣，期待明年繼續參加；另一位熱愛閱讀的學生黃盈雅熱烈響應，共看了10本書、投稿10篇，進場觀看球賽讓原本不懂棒球的她愛上球場氣氛；光華高工國文科召集人邱燕虹老師則感謝中國信託銀行提供結合閱讀及棒球、允文允武的活動平臺，邱燕虹老師觀察到，參與活動的學生表達力及閱讀力都明顯提升，校方已將參與徵文活動列為學生暑假作業，這也是光華高工連續四年獲得本活動團體組冠軍殊榮的原因，顯見校方對「閱讀全壘打」活動的高度肯定與支持。

「2022閱讀全壘打－夢想象前行」由中信銀行主辦，以「閱讀x運動」為主軸推出一系列活動，不僅與國資圖、青春博客來合作舉辦青春徵文活動，更串聯全臺30間圖書館，結合棒、籃資源，邀請中信兄弟、中信特攻共襄盛舉，除了送出1萬張中信兄弟主場門票，代言人中信特攻球星魏嘉豪搭配理財老師、隊友東方譯慷及譚傑龍參加的4場講座，更是場場爆滿，獲得熱烈迴響。為了讓更多喜愛運動的民眾也能熱愛閱讀，今年10月28日起至11月20日止，再由籃球運動發起助攻，民眾可至參與活動的新北市10家圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，兌換中信特攻平日主場門票，可望為活動掀起第二波高潮。

邁入第七年的「閱讀全壘打－夢想象前行」，足跡遍布全臺17縣市、119所圖書館，逾91萬人次參與，連結一靜一動的閱讀及棒球，文武結盟的模式更獲得國際認證，經導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI），每投入1元可創造8.99元社會價值，為臺灣創造正面影響力。更多「2022閱讀全壘打－夢想象前行」活動內容請洽官網或臉書粉絲專頁。