梁朝偉暌違18年再訪釜山影展。（摘自劉嘉玲微博）

60歲香港影帝梁朝偉時隔7年訪韓，在釜山影展上獲頒「亞洲電影人獎」，今（6日）出席記者會時，被問到演藝生涯40年是否還有想要挑戰的角色，他說「一直很想演看看連環殺人魔，前陣子拍攝《風再起時》還跟導演說要不要考慮看看寫一個連環殺人魔的劇本」，並稱自己就是拍攝電視劇出道，「最近也很好奇如果再回去演電視劇的話感覺如何，以及從我拍戲就開始喜歡我的粉絲應該也滿期待的，所以非常想要再演出電視劇」。

近日韓流風迷全球，被問到是否有機會看到他演出韓劇或韓國電影，梁朝偉說，平時也很愛看韓國的影視作品，特別喜歡《八月照相館》和《原罪犯》，但他認為語言是最大的障礙，「如果能解決的話，我隨時都願意參演」，更透露前陣子看了今年奧斯卡最佳影片、關於聾啞家庭故事的《樂動心旋律》，「如果像那部電影裡的角色一樣不用說話的話，我應該可以挑戰看看」，也提到自己很喜歡宋康昊和全度妍，有機會想要和2人一起拍電影。

今年釜山影展還特別為他舉辦了「梁朝偉的花樣年華」影展，放映由他親自挑選的《2046》、《東成西就》、《無間道》、《暗花》、《春光乍洩》、《花樣年華》共6部作品。梁朝偉說：「我儘量挑選了各個種類的電影。」本來也很想放進他來台灣拍攝的《悲情城市》「但因為無法獲取片源，有點可惜呢。」

這也是梁朝偉繼2004年宣傳主演電影《2046》後，暌違18年再訪釜山影展，他除了表示發現當地變得更美、更現代化外，也從機場就深刻地感受到了韓國粉絲的熱情，他走紅毯前深呼吸的模樣也被捕捉下來，在網路上引起熱議，他靦腆地透露當時確實緊張到忍不住發抖，反差萌相當圈粉。另外，老婆劉嘉玲也一路愛相隨，不僅頻頻更新老公的帥照，還曬出了梁朝偉與日本名導是枝裕和以及宋康昊的合照，讓網友看到後紛紛敲碗合作。