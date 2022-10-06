吳品叡陣營強調，朴子市公所目前所有工程及建設皆依照政府相關法令及規範辦理，呼籲涂建軒勿一再唱衰朴子。（取自吳品叡臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨提名嘉義縣朴子市長參選人涂建軒今再轟現任市長吳品叡不懂開源節流，就像二次元市長，要與吳直球對決，吳品叡陣營強調，朴子市公所目前所有工程及建設皆依照政府相關法令及規範辦理，呼籲涂建軒勿一再唱衰朴子，打擊公所士氣、抹煞同仁的努力。

涂建軒日前批評吳品叡執政4年，公所幾個小型公共建設有缺失，今再批對手回應「中央政府執政，總說建設至少要10年、20年」是拿公所同仁當擋箭牌，並舉民雄鄉為例，指民雄過去4年不包含國家大型建設，地方建設成果就超過160項，民雄可以，朴子卻不行？反指吳品叡的說法是讓朴子倒退10年。

涂建軒又指出，鐵支路公園當初是立委蔡易餘為了朴子的發展，向故宮博物院爭取500萬補助，結給公所施作後一直出包，先是包商工程進度延宕而解約，且公所督導不周，造成包商在工地未做好環境維護，鄰近住家抱怨塵土飛揚，且2階段人行步道路工程與之前雷同，多次動工、停工，讓許多市民失望。

涂建軒又說，朴子棒球場整建是朴子人的期盼，但爭取經費的過程卻連連出狀況，原本向體育署爭取施作少棒球場經費，核定後吳品叡又更變設計成青少棒球場，讓市公所又要多編列1000萬元自籌款，直批吳品叡不懂開源節流，浪費公帑，簡直就像二次元市長，每項工程都要做兩次以上，花兩次錢。

吳品叡團隊則再次強調，朴子市公所目前所有工程及建設皆依照政府相關法令及規範辦理，呼籲涂不要一再唱衰朴子，日後如一再提出類似話題炒作皆一概不予回應，重申朴子市公所每天都秉持做好分內的事，歡迎每位朴子人提出對朴子好的願景，一起讓朴子更好！