尾牙春酒市場蠢蠢欲動，台南安平雅樂軒酒店加入戰局，即日起至2023年4月30日止推出「A咖樂食聚」尾牙春酒專案，於2樓宴會廳為企業員工們打造歲末餐敘，中西雙拼佳餚不分平假日每桌8000元起，首度祭出「不分平假日、 2桌就開席」，訂席滿5桌還加碼住宿券及萬豪旅享家積分等好禮，要搶企業提前預訂尾牙春酒商機。

台南安平雅樂軒位於2樓的宴會廳場地共有三間，長型方正空間的場地可彈性打通使用，至多可容納12桌。而大片落地窗的設計，讓自然日光及綠意景致一覽無遺，用餐氛圍格外愜意舒適。「A咖樂食聚」尾牙春酒專案共提供兩種中西合璧的桌菜分別是每桌8000元起及10000元起 (一成服務費另計) ，每桌10位，不分平假日兩桌就可以開席。

台南安平雅樂軒指出，即日起至12月31日前簽約付訂金者就可享早鳥優惠，早鳥優惠包含紅白酒、啤酒與軟性飲料無限暢飲外，訂席滿5桌以上就每桌加贈一瓶香檳。專案內容除了中西合併的豐盛創意料理外，更提供硬體設備與各種繽紛助興的派對道具等。享受豐盛美食，還可以賺取萬豪旅享家積分！訂席滿10桌以上還加碼致贈好禮，包括飯店面安平港的呼風樂窩住宿券(含兩客早餐)或晚宴前雞尾酒暢飲一小時。最高價值達13813元，可供企業尾牙春酒最令員工期待的抽獎活動使用。

尾牙春酒菜色採中西式雙饗為概念發想，每桌10道佳餚不僅大飽口福賓主盡歡，中西風味皆可一次品嘗到。樂食聚B專案每桌10000元起(一成服務費另計)，菜色包含清爽開胃的烏魚子蘋果花園沙拉、口感酥脆Q彈的爐烤豬腳搭配德式香腸、特別加入香氣迷人的巴薩米克醋的義大利酒醋蟹肉白菜羹、辦桌宴客菜熱門菜的酥炸軟殼蟹米糕和蔥油清蒸波士頓龍蝦、香蒜麵包佐以紅燒杏鮑菇虎掌的中西創意吃法、賓客最愛首選的爐烤美國肋眼牛排，最後亮點的慢燉黑蒜土雞湯，不僅滋補養生且湯頭濃郁，特別選用土雞腿熬製，不僅可以享用鮮美湯頭，品嘗到的肉質更不柴軟。