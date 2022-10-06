搶攻秋季啖蟹商機，全台唯一米其林三星餐廳、君品酒店「頤宮」中餐廳，首度匯集沙母、沙公、處女蟳、黃金蟹與大閘蟹等五種產地直送且屬頂級規格活體美蟹，並廳兩位三星行政主廚陳偉強與陳泰榮為螃蟹老饕設計「金秋詠蟹宴」，七道蟹餚美饌包含：「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」、「避風塘炒沙公」、「金沙焗沙公」、「清蒸處女蟳」、「鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋白蒸黃金蟹」，10月7日鮮美開賣，需3天前預訂。而頂級「清蒸原隻大閘蟹」則預計於11月1日上市，需提前10天前預訂，三星雙廚聯手獻藝，一年一度秋蟹旬令美味，錯過可惜。

俗話說「一蟹上桌百味淡」，可見蟳蟹美味在老饕心中無可取代的地位，秋意漸濃，更是饕客一年之中大啖肥美蟳蟹的最佳時節。今年「頤宮」餐廳推出的蟹餚「沙母炒糯米飯」、4人份、4,380元＋10％，是熟客才知道的隱藏菜色，並為遵循古法、極為考驗炒工及火侯掌控的功夫菜。主廚選用22兩重、飽滿豐潤蟹黃的大沙母，以玉米全雞熬煮的鮮美雞高湯蒸煮，再投入特選宜蘭有機稻鴨糯米，以小火細工煨炒，直至糯米飯充分吸飽螃蟹的精華鮮味及蟹黃的鹹香，起鍋後灑上細蔥點綴，粒粒分明的噴香米飯，沾裹滿滿香濃的蟹黃，蟹肉細緻甜美，每口盡顯秋蟹的奢華之美。

「薑蔥焗沙母」4人份、4,380元＋10％，主廚特別只取薑、蔥以大火爆香，再拌炒蟹黃豐腴的沙母入味，捨棄坊間慣用的蠔油濃醬，以免醬汁蓋掉蟹肉鮮味，最後注入香醇的雞高原湯，以明火慢煨收汁，直到沙母鮮甜蟹肉吸滿鮮美雞湯，爆香蔥薑完美襯托出活蟹肉質的甘甜、蟹黃的豐潤濃郁，滋味更上層樓，令人吮指回味。

「避風塘炒沙公」4人份、4,380元＋10％，主廚使用大量的蒜酥、乾辣椒以熱油逼出嗆辣香氣，獨家創意混合海味十足的特製XO醬爆炒，讓海鮮鍋香鑊氣更具層次。沙公先過油後油炸鎖住蟹肉美味，外殼沾滿辛香料的辛辣鹹香，藏在殼內的蟹肉則依然鮮甜厚實，滿口噴香、鮮辣夠味。

「金沙焗沙公」4人份、 4,380元＋10％，主廚取奶油的甜美香潤與鹹鴨蛋黃的鹹香，凸顯肥美沙公肉質的鮮甜。老少咸宜的蟹餚「金沙焗沙公」先以溫火慢慢炒香鹹鴨蛋黃，依序放入蒜末、辣椒粒等調味料，再放入沙公讓香濃鹹甜的鹹鴨蛋均勻裹住蟹身，最後以蔥花增添香氣。

一人享用的「清蒸處女蟳」與「油鹽焗處女蟳」都是2380元＋10％，前者簡單清蒸鎖住蟹肉鮮美滋味，品嘗其清麗原味。後者則是鍋裡除了放入處女蟳與大量海鹽，並加入丁香、八角提味，蓋上鍋蓋，起鍋開火鹽焗，辛香料獨特香氣漸次滲入蟹肉之中，處女蟳蟹肉細緻甜美富有彈性，尾韻帶著淡淡馨香，滿滿的蟹膏油潤鮮美，最是處女蟳秋旬美味的巔峰。

「花雕酒蛋蒸黃金蟹」可供六人享用、4,880元＋10％，頤宮首度引進重達一公斤以上的加拿大黃金蟹，也是「重量級」蟹餚新作。蛋白加入牛奶增加滑順口感蒸熟鋪底，再以陳年花雕酒蒸蟹，得之鮮美蟹汁，加入香醇雞高湯、蛋黃拌勻，回淋蟹身蒸至全熟，香醇陳年花雕酒袪寒提香，蒸蛋滑嫩，完美融合芬芳酒香、甜美蟹汁，精確掌握蒸煮時間，蟹肉依然細緻鮮嫩，入口帶有溫潤沁人酒香。

11月1日開賣的「清蒸原隻大閘蟹」一人份2,080＋10％，加點第二隻1,580元＋10％。主廚嚴選五兩重以上的大閘蟹，以紫蘇葉鋪底，直接將活蟹綑綁清蒸，紫蘇葉不僅能去除螃蟹寒氣，紫蘇葉的清香更讓美味多了層次，而簡單的清蒸方式也完整保留大閘蟹的肥厚蟹膏與鮮嫩肉質，同時再搭配主廚精心挑選的陳年紹興酒及名列中國四大名醋之一的獨家「鎮江醋」，並貼心附上特製薑茶、例湯去除寒氣、溫暖脾胃。

君品酒店頤宮中餐廳位於台北市君品酒店17樓的「頤宮」中式料理餐廳，自2018年起至2022年連續五年獲《台北米其林指南》三星榮耀，由兩位三星行政主廚陳偉強與陳泰榮領軍頂尖的廚藝團隊，獻上廣受饕客好評的粵式經典筵席名菜，頂極細膩的尊榮服務團隊更曾拿下台灣首位「米其林指南服務大獎」。

餐廳法文「Le Palais」為「宮殿」之意，意指在這裡除了在用餐氛圍與服務上可享受到皇室般的尊寵外，最特別的是可品嚐媲美皇宮等級的頂級特殊食材與佳餚，除了繼承君品酒店整體設計之法式基調外，並以「西方人眼中的東方世界」的角度，清楚地傳達出東、西方藝術與文化融合的新意境。在用餐氛圍上，頤宮以「遊園」為構想的主旨，為賓客打造如同中國園林景觀般的用餐意境。