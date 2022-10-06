13個環保團體，6日赴桃園市政府前陳情，斥桃園市政府採2階段開發五酒桶山公園，規避環評，工務局副局長陳智仁（前排右）代表接下陳情書。（蔡依珍攝）

荒野保護協會等13個環保團體6日赴桃市府前抗議，控訴市府採2階段開發占地23.45公頃的蘆竹區五酒桶山，技巧性規避環評，根本是帶頭違法，工務局強調是採低密度開發且符合生態保育，經環保局認定免環評，就算沒有環評也是高標準辦理。

「護樹就是護人」發起人吳凱琳說，五酒桶山公園開發案2013年經內政部都委會通過，將23.45公頃保護區變更為公園及道路用地，雖然升格後市府懸崖勒馬，2018年將15公尺寬道路改為手作步道、2022年將停車場改為計程車招呼站，但市府仍規避環評規定，把五酒桶山開發案分2期，第1期約7公頃，第2期13多公頃預計10月底要動工。

吳凱琳說，根據《環評法》開發園區若是山坡地、運動場地或運動公園，1公頃以上就要環評，市府明顯違法，直指五酒桶山有珍貴領角，擔憂未來還有國一甲線要「炸山」恐讓山林破損及過度景觀化，強調自辦民調1500人中有逾9成不同意開發，除呼籲市府將開發計畫送環評，勿忘「綠色執政品質保證」初衷，也要廣徵民意後再評估。

來自苗栗的環保團體也說，用分期開發規避環評的案例很多，像台中開闢東豐快速道路，就是分割成3期，法院後來判決民眾勝訴開發單位必須整體環評，呼籲桃園市民借鏡提起行政訴訟要求不能分期開發。

工務局強調公務員一定依法行政，不可能知法犯法，升格後採「生態公園」規畫，無大規模土方開挖，經環保局認定免實施環境影響評估，強調五酒桶山是低密度開發，各階段總計施工擾動面積僅約0.2公頃，像是原15公尺寬的道路改成3公尺寬的手作步道，全長1.4公里，降低對山林的干擾，後續則是擴大既有草原及建置森林主題遊憩場，就算沒有環評也是高標準辦理。

聲援參與團體包括桃園海岸生態保育協會、台灣樹人會、台灣水資源保育聯盟、綠黨、苗栗縣環保協會、反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會、捍衛石頭營聯盟、新北看守土城愛綠協會、耘林藝術人文生態關懷協會、反雙溪水庫聯盟聲援、 台灣環境輻射走調團 、青年挺藻礁。