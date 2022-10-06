統一獅老將高國慶6日正好過44歲生日，賽前全隊獻上蛋糕在新莊棒球場為他慶生，他許下生日願望：「第一是球隊打進季後賽，第二是達成生涯里程碑，第三個就放在心裡。」

獅隊下半季戰績不理想，要想晉級季後賽只剩爭取年度第3位置，但目前與味全龍還有6場勝場差，要拿下門票難度不低。高國慶說：「近期比較想要的，就是希望球隊在後面的比賽可以逆轉，突圍挺進季後賽，這樣對公司、教練是最好的交代。」

第二個願望則是他心中有想要達成的生涯成就，希望能在這2年達成，「如果可以一年更好，因為選手生涯短暫，越快拚完越好。」隨著年齡漸長，將來勢必將面臨退休的那一天到來，退休後想做什麼連他的老婆也時常問，但高國慶現在還未有明確答案。

「職棒還是靠實力，當時進職棒時，前面也有很多學長，都是要競爭。」今年是高國慶生涯第19個球季，本季打擊率2成67，生涯累積1844支安打、134轟、902打點、34盜。