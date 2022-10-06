被視為百貨周年慶景氣指標的新光三越台北南西店，一早就聚集排隊人潮，預估今活動首日業績可達5億元。(讀者提供)

新光三越首波6店周年慶今開打，被視為百貨景氣指標的台北南西店一早就聚集排隊人潮，預估單日業績可達5億元，全台15家分店周年慶檔期業績上看208億元；新光三越總經理吳昕陽親赴大門口迎賓客，他指出，今天有被人潮衝開的感覺，人潮已回到2019年疫情前的水準，今年周年慶業績有機會「超乎預期」。

新光三越台北南西店表示，周年慶「氣勢」很重要，最優惠的商品組合，一定會在首日推出，預估今單日業績可達5億元、年增8％，占南西店周年慶的4分之1，若消費者因為上班，無法趕在首日採買，優惠也多集中在周年慶首5日，民眾不妨利用雙十國慶的連續假期來採買。

吳昕陽觀察，近來人潮、買氣已回到疫情前的水準，雖然國際金融市場有些動盪，但台灣經濟堪稱穩定，全年設定的830億元業績，有信心可以達成目標，在買氣逐漸回溫下，甚至有機會超過目標。

新光三越台北南西店從預購狀況觀察，由於國境將解封，在社交需求下，彩妝、化妝品成長2成，頂級保養品、香氛也搭著熱銷，此外，休閒生活服飾、旅行類商品以及限量球鞋等，買氣也跟著上升；主管表示，大家電在周年慶優惠、加碼下，洗碗機、烘衣機以及掃地機器人買氣都上升，由於大家電單價高，對挹注周年慶業績很有幫助。