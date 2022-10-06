現年31歲的台灣手球好手許智坤，今日在嘉義市參加全民運，幫助新北市奪下冠軍，8日就要啟程飛往日本沖繩縣投入職業比賽。

台灣第一位登陸日本職業賽的球員譚崇聖，2014仁川亞運會結束後，第二個登上日本職業舞台的球員是當時國家隊選手趙顯章，許智坤將成為台灣手球界第三人。

實際上，許智坤早在2017年前往沖繩測試，也順利測試成功成為沖繩職業球員，但因台灣的簽證沒有申請過，所以前往沖繩職業夢徹底夢碎。

過去幾年在板橋國小校長華志仁的不斷地鼓勵、積極分析與新北市蘇大智教練的聯繫才促成這一次測試，加上旅日球員趙顯章的翻譯(目前隸屬豐田合成)，許智坤終於有機會踏上日本職業舞台。

許智坤這次效力的球隊琉球Corazon，是一支位於沖繩縣的半職業手球隊。「CORAZON」在西班牙語中意思為「心」和「靈魂」，職業隊琉球CORAZON隊名的命名理念是，擁有「琉球之心」和「用心打球」的球員會讓所有看到它的人的靈魂都熱血沸騰。

許智坤表示，「感謝新北市手球委員會主委蔡弘良、總幹事莊國藩等這一路走來幫助過我的貴人，幫助新北市奪下全民運冠軍之後就要立刻到沖繩縣投入球隊訓練，希望能成功晉級全職業隊。」