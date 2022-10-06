清水警分局梧棲分駐所警友站站長陳姝詠，一口氣捐贈2萬多片口罩供警察使用。（警方提供）

台中市清水警分局354位警察，由於與民眾接觸頻繁，執勤染疫風險高，且確診率目前逼近過半。梧棲分駐所警友站站長陳姝詠得知後，一口氣捐贈2萬多片口罩供警察使用，實實在在是警察的靠山。

陳姝詠日前帶著女兒許羽婷親自來到清水分局，把2萬2200片口罩捐贈給清水分局，由分局長游永中代表受贈。

陳姝詠說，警察真的很辛苦，當大家都在小心防疫時，警察弟兄卻沒有說「不」的權利，照樣守護治安與交通，身為口罩生產廠商，當然要跳出來當清水警察的靠山，一口氣包了每位警察60天用量的口罩。

清水分局長游永中表示，警察同仁染疫風險及確診率特別偏高，但這就是警察的大無畏精神，即便染疫風險高，清水分局每一位警察一樣會盡力做好治安及交通重責大任，感謝梧棲警友站站長陳姝詠的俠義心腸。

陳姝詠是政鈺機械的董娘，女兒許羽婷是口罩商彩麗實業的負責人，此次捐贈的口罩濾菌率接近N95等級，對警方防疫是如虎添翼。