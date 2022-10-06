苗栗縣長徐耀昌支持縣議長鍾東錦選縣長，也捲入政治鬥爭中。（謝明俊攝）

謝福弘（中）現與縣長徐耀昌由友變敵了。（謝明俊攝）

徐定禎抓緊黑金議是猛打鍾東錦。（謝明俊攝）

謝福弘（右）與縣長徐耀昌（中）、縣議長鍾東錦（左）由友變敵了。（謝明俊攝）

苗栗縣長選戰還剩51天，「三腳督」的戰局提前引爆肉搏戰，3方陣營相互衝殺，外帶小綠冷不防地放冷箭，形成3家圍剿鍾東錦，戰火更延燒至前後任縣長長久以來無解的心結。徐定禎鎖定最強對手鍾東錦猛K黑金議題，謝福弘逮到機會猛攻鍾東錦，也與徐耀昌變友為敵了，鍾東錦則使用哀兵政策企圖化解危機，更緊抓劉政鴻當年明助敵營的往事，來替徐耀昌站檯力抗黨中央，戰況空前激烈，令人目不暇給。

徐耀昌與劉政鴻前後任縣長的嚴重心結，在苗栗當地本就是眾所皆知的事，事實上，劉政鴻當初反對鍾東錦代表國民黨選縣長，反徐就是劉政鴻最主要的動機。因此，當造橋反坤輿事件鬧開時，劉政鴻藉著環保名義加入抗爭行列，實則就是藉機給徐耀昌難看，只不過早先徐耀昌也是有意支持謝福弘，還在10人小組連署書上簽字推薦謝福弘，就在劉政鴻刻意為敵的情況下，把徐耀昌愈推愈遠，讓徐耀昌直接挑明了說「就算他要支持謝福弘，但有個劉政鴻在後面操盤，他如何支持得下去？」

鍾東錦確定獲得徐耀昌全力相挺，雙方競選團隊合龍後，首先要迎戰國民黨中央的，就是違紀助選的問題，鍾東錦陣營原本規畫好步驟，要拿劉政鴻當年明助徐定禎與徐耀昌角逐縣長一事，按步就班地鋪陳出徐耀昌站檯助選的合理性，反擊黨中央，原本按照劇本順利推出，卻不料，半路殺出程咬金，小綠拿出鍾東錦35年前的舊案，一下打亂鍾東錦選戰節奏，全力來迎戰徐定禎和謝福弘的見獵追擊。

細觀小綠拿出的舊案資料，明眼人一看就知道來源不簡單，尤其是2張當年案發的新聞剪報影本，就連2報的記者還得在報社資料庫辛苦搜尋，才能找到這條不起眼的台北社會新聞，要不然就得到國立圖書館翻找當年的存報檔案，因此，這提供消息的幕後來源，令人好奇？

只是，徐定禎與謝福弘把握機會猛轟鍾東錦的同時，國民黨苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌的黨籍，徐耀昌也很淡然地表示「順其自然！」未來黨中央要如何解釋劉政鴻替徐定禎助選的事實，以及許多支持鍾東錦的黨員同志們，是否照例開鍘？面對藍軍徹底瓦解分裂的後果？就有賴黨中央的政治智慧了！