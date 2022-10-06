蕭薔出席AVVJOY公益慈善活動。（羅永銘攝）

蕭薔6日出席公益慈善活動，出道33年的她從不認愛，感情世界始終撲朔迷離，她2016年曾鬆口「有喜歡的人」，隔年就被直擊跟身高180公分的白臉男十指緊扣約會，他也被拍到開著她的紫色保時捷去加油。被問「小男友」還在嗎？她說「還在啊，就是朋友嘛」，被問是否有將結婚列在計畫中，自稱單身的她再發金句：「緣來則應，緣去則不與之攀比。」

問及爸爸對「小男友」滿意嗎？蕭薔笑說：「爸爸對我的朋友都滿意。」自稱感情單身的她說：「世界上除了女生剩下的就是男生，我們都有異性朋友，有好消息會跟大家講，現在就是沒有啦。」

台灣將於10月13日邊境解封，許多人都在積極規劃旅遊，蕭薔說：「這個月把公益、年曆忙完後，會帶爸爸環島旅遊到日月潭，再來就要到大陸工作。」上海的房子已經兩年沒去，還好平日有固定請人幫忙打掃。小男友是否會當司機陪她及爸爸去環島，她四兩撥千斤拉一旁品牌總監說可以找她們一起，未正面回應。

興趣廣泛的她近日考到陰瑜伽證照，認為「喜歡這件事，就應該要更了解它的精神所在」，也透露20年前就拿到潛水證照，甚至還有游泳教練證照，就連珠算檢定也都考過，還會馬術、書法、插花，她笑說：「這樣多才多藝我也沒有辦法！」她有空時還會教幼稚園小朋友游泳，「但我包很緊，家長也不會知道是我，你想看的、不想看的都包緊緊的」。

她久未拍戲，透露近期有在看兩、三個劇本，「就看緣分，自己還是渴望表演，表演時內心有一股力量。」54歲的她被追問凍齡保養秘訣時，搞笑說：「講起來要1小時耶，9個字分享，『發現問題、找方法、解決』，就是最好的箴言，每個人的體質生活都不一樣，知道問題在哪就要找方法解決。」