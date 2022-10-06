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「日本京都橘高校吹奏樂部」受邀在今年國慶大典演出，昨(5日)下午抵台後，今(6)日一早就在台北圓山大飯店大廳快閃演出，吸引不少台灣樂迷圍觀欣賞，演出後這群學生還到戶外拍攝大合照，並活潑高喊「台灣，讚！」、「我愛台灣」。邀請橘高校來台的中華文化總會秘書長李厚慶也透露，這群日本孩子心心念念的台灣小吃就是「珍珠奶茶」，還透露將準備另一品「古早味蛋糕」給她們當宵夜享用。

「京都橘高校吹奏部」是日本管樂大賽的常勝軍，經常受邀赴世界各國演出，因為團員身穿橘色制服，演奏精準、動作俏皮且充滿青春活力，所以有「橘色惡魔」稱號。她們的演出影片在網路影音平台YouTube點閱率動輒百萬，而這次來到台灣參與國慶典禮，也是第一次來台表演。今早在圓山飯店的快閃演奏雖時間短短只有五分鐘，卻能讓在場所有人及透過直播觀看的網友，感受到橘色惡魔的魅力無法擋，精彩演出感染力十足。

「京都橘高校吹奏部」經常受邀赴世界各國演出，今早在圓山大飯店快閃演奏驚豔全場。（文總提供）

（影片來源取自《慶次郎前田》若有移除請見諒）

橘高校昨抵台入住圓山大飯店，飯店為她們準備的第一餐就是台灣味代表小吃之一的「鹹酥雞」，從看台也看到整個台北市夜景。文總秘書長李厚慶受訪時表示，這次橘高校來了88位，其中只有一位來過台灣，很多成員沒有出過國，因此她們能來台灣覺得非常新鮮，這幾天相關接待持續準備，其中「珍珠奶茶」是不可少，李厚慶透露在她們抵台後，就聽到孩子們一直在講珍珠奶茶，因此會利用這幾天的空檔讓她們品嘗珍珠奶茶。

「京都橘高校吹奏部」經常受邀赴世界各國演出，今早在圓山大飯店快閃演奏驚豔全場。（文總提供）

「京都橘高校吹奏部」經常受邀赴世界各國演出，今早在圓山大飯店快閃演奏驚豔全場。（文總提供）

文總也透露，橘高校吹奏樂部在國慶當天正式演出前，還有2場公開的排練行程，分別是10月7日14時至17時的國慶大會預演（於總統府前），京都橘高校約在14時20分左右上場，及10月9日15時至17時，京都橘高校、北一女及曉明女中在兩廳院廣場進行交流。