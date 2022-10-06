台灣婚紗品牌LinLi Boutique日前舉辦「Love The Earth-LinLi愛永續」大秀，邀請女星王淨穿上全強首見的環保婚紗，出席紅毯活動經常穿著LinLi Boutique禮服亮相的她，表示雖然因為工作關係，這並不是她第一次披上婚紗，「但相信每個女生穿上都會像是小公主，連化妝師看到我今天造型都熱淚盈眶。」而他也大方透露自己的感情觀，透露自己並不認為有所謂的「適婚年齡」反而很心情，笑說「說不定今天還是單身，明天就閃婚了。」不過目前主要還是專注於工作上。

LinLi Boutique的創辦人暨設計總監林莉（左）、女星王淨。（LinLi Boutique提供）

LinLi Boutique創辦人林莉本次與黛莉公司合作，以採用回收寶特瓶紗線織成一體成形的三層結構面料的Beyond Space立體多面布製作永續概念婚紗，林莉透露由於是全新的素材，因此從縫製到版型、禮服結構等，耗時一年多才完成該系咧服裝，且品牌還打破過去環保材質黑、白、灰的慣例，推出裸粉、桃紅、嫩黃、正紅、鮮綠、亮橘等繽紛色彩，使環境永續與時尚美麗可以兼得。

LinLi Boutique LinLi愛永續系列。(LinLi Boutique提供)

LinLi Boutique LinLi愛永續系列。(LinLi Boutique提供)

除了以Beyond Spacer立體多面布創作的婚紗禮服系列，LinLi Boutique也針對日常穿搭需求，推出節能減碳系列，採用達到國際節能減碳生產標準，以及OEKO-TAX環保無毒認證的面料製作。在設計上，則以林莉老師的個人風格為靈感，包括剪裁優良的長背心、小黑洋裝等，還有時裝化的輕禮服，搭配外套可以上班穿著、下班後脫下外套就可以出席輕鬆的派對或宴會，符合現代女生因多元身分而形成的多重穿搭生活風格。