經發局指出，民眾10月10日至25日到台中消費滿500元，就有機會天天抽現金2000元、周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車。（張亦惠攝）

台中市政府經濟發展局6日宣布，台中購物節暖身活動10日起跑。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中購物節去年買氣創下六都第一，今年購物節將在10月26日正式啟動，市府經濟發展局6日宣布，台中購物節暖身活動10日起跑，民眾10月10日至25日到台中消費滿500元，就有機會天天抽現金2000元、周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車。

「把台中打造成一座shopping mall」經發局長張峯源表示，去年台中購物節登錄消費總金額破291億元，市府團隊絞盡腦汁，為讓全國民眾到台中開心買、買開心，今年暖身活動將於10月10日率先登場，一連16天的暖身活動，民眾只要在台中購物節APP登錄發票，消費累計滿500元，就有機會天天抽中現金2000元及精美禮品。

張峯源指出，精美禮品皆為台中知名店家響應購物節所提供，此外，為行銷谷關商圈，獎項納入住宿券及消費券，鼓勵中獎民眾前往谷關，安排一日或二日行程，漫遊山城，另，台中購物節APP去年成熱門下載項目，今年再優化並建置線上兌獎系統，記者會也邀請知名3c Youtuber Tim哥進行實測，分享重要功能。

張峯源強調，10月29日將抽出暖身活動壓軸價值百萬的Toyota油電車一台及J＆h晶璽健康生活館Qrun酷跑機一台，永慶慈善基金會也提供公益特別抽獎項，鼓勵民眾在購物節合作店家、庇護工場及優良視障按摩據點消費，讓台中購物節照顧到更廣泛的市民頭家，屆時公益專屬抽將於暖身活動壓軸抽時一併抽出，有2000元50組，民眾千萬不要錯過。

經發局6日除公布暖身活動外，也發布購物節主題曲和MV，是日前透過台中購物節創意提案徵選活動所選出的首獎，市府團隊落實當初舉辦活動的想法，讓得獎者的創作理念為今年台中購物節注入創新元素，讓購物節更親民也更吸睛。