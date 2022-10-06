大陸25歲男星陳哲遠，2015年參加偶像養成類真人秀節目《流行之王》，因表現出色，成功在節目中晉級加入男團Mr.BIO並正式出道，後轉戰拍攝影視作品，岀演《絕代雙驕》、《十二譚》、《我的反派男友》而受到關注；不料近期被網友挖出他以前的言論「我昨晚擼了十二個鐘」、「X你妹」、「我還以為你的精早死光了」，引起許多網友砲轟。

大陸男星陳哲遠和女星沈月的電視劇《我的反派男友》正在熱播中，帥氣的螢幕形象受到不小關注，有網友回顧他以前的發文，居然發現他16歲就時常在網上發表一些不當言論，除了和朋友互噴髒話，身邊朋友發文問「有誰知道哪裡可以不正規墮胎？」他粗俗回應「我還以為你的精早已死光了」，暖男形象瞬間破滅。

陳哲遠過去言論被網友挖出來。（圖／微博）

陳哲遠過去言論被網友挖出來。（圖／微博）

陳哲遠讓女演員摸他肚子。（圖／微博）

陳哲遠抬女演員腿貼身。（圖／微博）

不僅如此，還有人發現陳哲遠過去拍戲的貼文，拍某部古裝劇時，女演員半跪在他面前，陳哲遠衣服敞開露出胸口，他寫下兩字「X死」，之後在片場還掀起衣服，主動拉著女演員的手碰觸他的腹肌，就算女演員想抽手拒絕，他還是抓著對方，花絮中有一場戲陳哲遠抓著女演員的腳，對方似乎讓他放下，他卻抬著對方的腳貼近，此外網路上有女網友說自己14歲就抽過菸還有一夜情，當年17歲的陳哲遠直接標記對方帳號，讓對方聯絡他。

陳哲遠過去讓未成年少女連絡他。（圖／微博）

種種行為都被網友認為有些猥瑣，紛紛斥責：「埋了吧」、「現在男明星出點啥事我都不會覺得意外了」、「女演員都躲了兩次了，下頭」、「什麼男的會讓女的摸肚子？要是一個女的讓一個男的摸自己肚子，你覺得正常嗎？本質還是猥瑣男」、「他的長相就看著會雷啊？還用扒歷史啊…相由心生…」。