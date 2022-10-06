韓國聯合參謀本部（Joint Chiefs of Staff,JCS）表示，北韓出動8架戰鬥機與4 架轟炸機，刻意接近美韓聯合軍演的空對地射擊區。韓國空軍也派出戰機監視。

北韓空軍的轟炸機，是相當老舊的伊爾28(IL-28)。(圖/key.aero)

JCS稱，北韓如此舉動，是過去一年以來前所未見，相當不尋常，推測是北韓對近期韓美聯合軍演的大動作反應。

韓國軍方解釋，空軍立即出動約 30 架 F-15K 戰鬥機，有壓倒性優勢，民眾不用擔心。北韓的這場「抗議編隊」，和韓國軍方的戰機對峙，持續了大約一個小時。