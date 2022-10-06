民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻經營深綠粉專《難攻大士》轉發高虹安假訊息引熱議，鄭運鵬稱哥哥未輔選、兄弟不曾討論政治，桃園市議員參選人凌濤痛批說謊，強調鄭運鵬2015年政見漫畫小冊就是《難攻大士》接洽引介，該粉絲頁更常轉貼鄭運鵬選舉訊息，甚至自製文宣幫忙拉抬聲量，預告明將北上告發《難攻大士》違反社會秩序維護法，散播假消息。

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭民進黨與側翼猛攻，傳出高靠插班進北一女，網友起底發現轉傳的深綠粉專《難攻大士》背後經營者是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻。

凌濤說，鄭運鵬今受訪辯稱「哥哥有工作在身並未協助輔選」、「未曾和對方討論政治」，強調和哥哥本來就是獨立的個體，但凌濤追查發現，鄭運鵬2015年選桃園立委時，政見漫畫小冊就是由漫畫家「蠢羊與奇怪生物」的經紀人「韓璟」接洽，而韓璟也在臉書自白，就是鄭運鵬的哥哥《難攻大士》介紹。

凌濤強調，韓璟臉書的自白，證明鄭運鵬說謊，戳破哥哥《難攻大士》除了「經常討論政治」、還「協助輔選」，經常介入鄭運鵬的選舉。這次更變本加厲，成為民進黨的側翼一起散布假消息，兄弟倆扯謊成性，哥忙造謠、弟挺抄襲，「塔綠班家庭」當之無愧。

凌濤表示，《難攻大士》已經涉嫌違反《社會秩序維護法》散播假消息，預告明天他將和台北市議員參選人柳采葳、新北市議員參選人林鼎超，到台北市中山警分局告發，遏止惡劣的行為影響選舉的風氣，也要透過告發抽絲剝繭，逐步揭開民進黨的「塔綠班宇宙」。