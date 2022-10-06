緋紅女巫波波水，75元。（發發提供）

手搖飲品牌順應雙十連假推優惠，大苑子推出連續3天台灣鮮搾柳丁綠買二送一活動；發發則因應新店開幕推出話題午茶輕食系「蓮花餅乾系列」還有精心特調「緋紅女巫波波水」等，搶先為萬聖節拉開序幕。

每年秋冬正是台灣柳丁盛產之時，大苑子依旬時節在2008年首創「鮮搾柳丁加清香綠茶」，嚴選雲嘉南地區的台灣柳丁，再與清新的茉香綠茶調合，訴求順口回甘，8日起至10日推出台灣鮮搾柳丁綠買二送一活動，到門市購買兩杯台灣鮮搾柳丁綠相同容量／風味／冰熱的飲品，即可再獲贈一杯。

發發則推「蓮花餅乾鮮奶茶」及「蓮花餅乾可可優格」，比利時蓮花薄脆餅，其獨特的焦糖肉桂香氣為飲品增添多重風味層次感，喝得到飲料的香濃滑順，同時吃得到蓮花薄脆餅酥脆的口感，而特調「緋紅女巫波波水」，加入以寒天果凍包裹藍莓手工製作而成的寒天眼球，增添搞怪氛圍，5日至7日開幕首三日，新客現場加入發發Line官方帳號好友，即可免費喝杯發發；10日至15日發發全品項飲品買5送1。