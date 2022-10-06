澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦6日傍晚召開新冠肺炎疫情防控工作第240場記者會。馬上就要迎來十一收假返程高峰，民眾到滬返滬、上班前需要哪些準備？上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，如果有7天內疫情風險區旅居史的來滬返滬人員，要配合屬地防控部門按照區域高中低風險等級管控，並實行相應頻次的新冠病毒核酸檢測。尤其是來自實施「臨時性靜態管理區域」人員，抵滬後須實施7天集中隔離醫學觀察。

吳乾渝稱，全球疫情仍處於高位水準。大陸本土疫情呈現多點散發趨勢，涉及多省市。病原以Omicron BA.5和BA.2.76變異株為主，隱匿性強，傳播速度快。

吳乾渝說，近期上海疫情雖然總體平穩，但受境內外疫情輸入影響，持續有本土感染者報告。尤其10月1日以來，受假期和外省市學生到滬返滬等因素影響，本土陽性感染者明顯增加。從10月1日到5日，上海市累計報告了26例外省市來滬返滬人員及關聯人員陽性感染者。

吳乾渝指出，來滬返滬人員要做到以下幾點：

一是有7天內疫情風險區旅居史的來滬返滬人員，要配合屬地防控部門按照區域高中低風險等級管控，並實行相應頻次的新冠病毒核酸檢測。

二是對縣級以上政府宣布實施臨時性靜態管理區域的來滬返滬人員，抵滬後實施7天集中隔離醫學觀察，實行相應頻次的核酸檢測。

三是對疫情發展迅速、與上海市往來密切、或當地疫情外溢至上海市的重點關注區域的來滬返滬人員，抵滬後實施相應管控措施，實行相應頻次的核酸檢測。

四是對大陸國內涉疫區域的來滬返滬人員，應在抵滬後盡快且不得超過12小時向所在居村委和單位（或所住賓館）報告。

五是所有來滬返滬人員抵滬前應通過隨申辦「來滬返滬人員服務」小程序準確詳細填報相關資訊；抵滬時按照有關規定配合做好「落地檢」；抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。

六是所有來滬返滬人員抵滬後開展7天的自主健康監測，其間每天早晚兩次自測體溫，減少不必要的人群聚集活動，外出規範佩戴口罩。

七是一旦出現發熱等可疑症狀，務必做好個人防護，及時到就近的發熱門診就診，並主動告知醫生有外省市的旅居史。

吳乾渝說，希望各單位擔負起疫情防控的主體責任，節後上班要主動加強工作人員和外來訪問人員健康碼的查驗，協助落實來滬返滬人員相應的健康管理措施，共同築牢織密疫情防控網。