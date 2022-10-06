不顧拜登政府持續施壓增產，石油輸出國家組織和盟國（OPEC+）反向操作，5日同意每日減產200萬桶，目的是為了支撐油價。外媒報導，白宮認為OPEC+顯然跟俄羅斯站在一起；距離美國11月8日期中選舉，只剩1個月時間，產油國增產的致命一擊，不僅為拜登帶來政治麻煩，也是一種外交羞辱。

OPEC+開會後決議每日減產200萬桶，此為2020年4月疫情爆發初期以來最大減產幅度，預計從11月開始實施。分析師認為，OPEC+試圖拿回油市主導權並重新掌控市場。

周三（5日）綜合外媒報導，白宮指出，拜登總統對OPEC+決定感到失望，並批評這是「短視近利」之舉。OPEC+這次減產首當其衝是受高物價所苦的國家，全球經濟也因俄烏戰爭持續受到負面影響。

白宮表示，拜登持續評估是否釋出更多戰備儲油（SPR）以壓抑油價。美國官員透露，拜登將下令能源部在11月釋出1000萬桶戰備儲油。

OPEC+減產，除了推升能源價格上漲，距離關鍵性的美國期中選舉還有1個月，不僅為拜登帶來政治麻煩，也是一種外交羞辱。

事實上，拜登7月訪問沙烏地阿拉伯，要求該國增產石油，如今產油國反向大幅減產，被形容是「狠狠打臉白宮」。