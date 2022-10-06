劉厝公園400年老榕樹遭砍除切塊。（劉厝社區發展協會臉書／廖素慧嘉市傳真）

劉厝公園400年老榕樹腐朽壓垮涼亭。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市劉厝公園400年諸羅鳥榕王遭砍除，民情嘩然，市府將依法裁罰，議員張秀華認為砍除珍貴老樹太草率，市府要對民眾說明清楚，市長黃敏惠表示，這是生命教育的課題，依相關規定處理，會討論後續處理事宜。

劉厝一號公園諸羅鳥榕王得褐根病，日前突然被里長雇工砍除，原本開枝散葉如巨大「樹傘」，一夜之間沒了，民眾錯愕，群情嘩然，對市府將依《公園管理自治條例》裁罰1200元至6000元，有網友譏「重罰欸」，也有網友認為榕仔公被砍，影響當地的風水氣運。

張秀華說，這棵榕仔公是市府立牌介紹的珍貴老樹，也是地方信仰中心，還為老樹蓋新廟，卻突然被砍，很多民眾感到莫名其妙，也不解到底為何會這樣為此也建新的廟，雖然老樹生病無法醫治了，要砍也要先告知、申請，整個過程太草率，讓人很不捨、心痛，「好像聽到榕仔公吶喊不知道自己怎麼被砍掉了」。

張秀華認為就算要砍，也要有儀式感，她說，民眾也建議，若要砍除可以先辦音樂會、拍老照片作為紀念，但砍掉了就什麼都沒有了，市府要說清楚，什麼原因要砍掉。

市府建設處表示，里長私自清除病老樹，民眾報案，是否涉及刑責，有待市府行政調查後再處理，里長今天下午已到市府陳述原因，將採取後續行政處分及究責。

市府表示，已將榕樹原有棲息地圍起來，並敷蓋，避免褐根病菌孢子散布，並規畫辦理宣導、座談，共同學習生命教育。