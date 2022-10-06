桃園龜山消防分隊利用報廢的器材，搭配日常生活常見的五金零件，組裝出「攜帶式除汙裝備」，化腐朽為神奇。（分隊提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園龜山消防分隊利用報廢的器材，搭配日常生活常見的五金零件，組裝出「攜帶式除汙裝備」，化腐朽為神奇。（分隊提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園龜山消防分隊利用報廢的器材，搭配日常生活常見的五金零件，組裝出「攜帶式除汙裝備」，化腐朽為神奇。（分隊提供／蔡依珍桃園傳真）

消防人員在執行火警、車禍救助、受困救援時，時常會沾染有害物質如碎玻璃、油汙等，而傳統的除汙方式是利用大量清水沖洗，但消防衣不易乾，人員也容易感冒，龜山消防分隊長黃彥璋利用分隊報廢的器材，搭配日常生活常見的五金零件，組裝出「攜帶式除汙裝備」，讓裝備器材迎來第二春。

消防員進行救援時，破壞車體或其他結構物會產生諸如碎玻璃、金屬碎屑、油汙等汙染物，執行山難搜索、繩索救援時則常沾染泥土、樹枝等各類物質，時常都要等到回到分隊之後，才有固定式的空氣壓縮機可供救災人員及裝備清潔，久而久之對於人員的身體健康以及裝備器材的耐用程度都會有所影響，且因空氣壓縮機大多都要插電，救災現場不易找到可用電源，且體積方面也不易攜帶或設置於消防車上。

某日龜山消防分隊在清理分隊時，無意間發現報廢的空氣呼吸器以及肺力閥，黃彥璋靈機一動，至分隊附近的五金行及空壓機商店購買快速接頭、管束及風槍等空壓五金配件，經過巧手改造，利用報廢器材做出可隨身攜帶的高壓空氣除汙設備，初次登場即是在龜山區車禍救助訓練，對於車禍救助常見的金屬、玻璃、刮鬍泡及油汙等汙染物質都有極強的除汙能力。

黃彥璋說，無論是火災、車禍救助或是其他救災現場，時常會有不同種類的汙染物，而傳統的除汙方式是利用大量清水沖洗，桃園秋冬天氣濕冷，利用水來清洗裝備容易造成分隊同仁的消防衣不易乾，人員也容易感冒，且部分裝備也不適合使用水清洗。

黃彥璋說，利用高壓空氣進行除汙，除了可以達到除汙的效果外，勤務量大的單位也不用擔心消防衣不乾，且適當的在救災現場進行人員及器材除汙，避免將汙染物及有害物質帶回分隊，對於分隊廳舍的整潔以及救災救護人員的健康安全也有極大的保障，他強調，利用報廢的器材進行改造，成本低廉便於推廣外，也為器材找到另一個用途，達到環保的目標。