必勝客Pasta Hut「粉紅海鮮起司」紙包飯加價50元就能升級「芝心瀑布紙包飯」。（必勝客提供）

萬聖節將至，除了變裝派對，美食也能玩搞鬼創意，喜歡顛覆食物口味的必勝客就端出「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞披薩」，上頭放10顆超逼真的眼球，挑戰驚悚極限。另年初推出紙包飯系列成功擄獲饕客的心後，今年冬天將暢銷的義式紙包飯奢華升級，推出期間限定「芝心瀑布紙包飯」，加入大量頂級莫札瑞拉起司，營造出4倍濃郁撩人的牽絲效果。

必勝客今年再次發揮創新DNA獻上「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞披薩」，足足10顆飽滿的芝麻白玉湯圓，加上特調黑凱薩醬妝點成栩栩如生的眼球怪物，搭配驅鬼避邪的蒜頭蛤蜊雞，以及暗黑凱薩醬蜘蛛網，不僅在視覺上挑戰恐怖尺度極限，味蕾也將迎戰鹹甜衝擊。即日起限時限量開賣，10日前只限PK APP會員訂購。

品牌也推起司控最愛的芝心加上Pasta Hut 暢銷的義式紙包飯，採用獨特紙包封烤技術，212度高溫封烤鎖住食材鮮味與醬汁的精華，搭配松露牛肝菌醬、或是番茄奶油口味的粉紅海鮮醬，再加入爆量的莫札瑞拉起司，香濃的起司奶香滿溢在口中，即日起至11月28日無論是「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅海鮮起司紙包飯」，只要加價50元即可升級「芝心瀑布」。

必勝客最後加碼，PK雙饗卡APP「揪團」全新功能全新上線，只要下載PK雙饗卡APP、加入會員就可以輕鬆開團，一鍵就能分享揪團連結，非會員也能參與跟團，還能隨時追蹤訂單狀態，31日前三人成團即現折50元，還可累積點數換現金折價券。