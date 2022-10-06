台中王姓消防隊員，2018年備勤時遭1條白蛇咬傷，送醫一度命危，出院後向台中市消防局提申請醫療看護費與病假，卻不核准原因稱，王輕忽危險性竟抓蛇拍照，非因公受傷否准；王員不服提出行政訴訟，法官認為，王因拍蛇照被咬傷，和執行公務無關，予以駁回，可上訴。

判決書指出，王員雖備勤時遭白色雨傘節咬傷，經緊急送醫後挽回寶貴性命，出院後向台中市消防局申請住院醫療及看護費，並請求給薪病假、補發薪資及未休假加班費差額，都不被核准通過，於是向台中高等行政法院提訴訟。

王姓消防隊員主張，他在工作備勤時段去清洗捕蛇桶子，是因洗蛇桶又再次將白蛇夾出，徒手把玩白蛇要求拍照導致，為當場教育替代役男了解蛇的習性，應屬執行公務，不幸被咬傷險沒命，住進加護病房、出院後仍就醫，四肢疼痛、行動緩慢，呈半失能狀態。

台中市消防局稱，洗蛇桶並非王的勤務，且未接受上級指示，甚至在沒有任何防情況下，徒手抓蛇拍合照，是危險行為，還將蛇放自己手上，及替代役男手上，結果遭咬傷手部虎口，認為非因公受傷。

法官認為，因王男與白蛇拍照時遭咬受傷，不屬因公情形、非執行捕蜂捉蛇職務所導致，應不在慰問金給付的範圍，認定原處分無違誤，予以駁回。